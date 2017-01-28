Экстремисты "Джебхат ан-Нусры" создали новую коалицию на севере Сирии

БЕЙРУТ, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Экстремисты из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) создали в субботу новую вооруженную коалицию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в нее вошли боевики из радикальных формирований "Нуреддин аз-Зенги", "Джейш ас-Сунна", "Джебхат Ансар ад-Дин" и "Лива аль-Хак", выступивших против прекращения огня.

По информации телеканала, главарь "Ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джулани отверг посреднические усилия по примирению с группировкой "Ахрар аш-Шам" и ее союзниками. В 2015-2016 годах эти группировки воевали в рядах одной коалиции, которая носила название "Джейш аль-Фатх".

Война между экстремистами на севере Сирии вспыхнула в начале недели после того, как часть вооруженной оппозиции приняла участие в переговорах в Астане. "Ахрар аш-Шам" не направила своих представителей в столицу Казахстана, но заявила, что поддерживает делегацию оппозиционеров.

В ответ боевики "Ан-Нусры" обвинили своих бывших союзников в измене и сумели за несколько дней захватить одну за другой базы формирований "Сирийской свободной армии" (ССА) к северу и западу от Алеппо, а также начали наступление к югу от Идлиба и в горной местности Джебель-эз-Завия на границе с Турцией.

Разгромленные бригады "Суккур аш-Шам", "Джейш аль-Муджахеддин" и "Джейш аш-Шималь" запросили помощи у группировки "Ахрар аш-Шам", которая выступила на их стороне, создав общее командование.

По сведениям телеканала "Аль-Маядин", столкновения между боевиками из разных вооруженных коалиций идут сейчас вокруг города Дана и в районе Эль-Джарада к северу от города Маарет-Нааман.

Решающее слово остается за Анкарой

Как отмечает военный эксперт Абдель Рахман аль-Хадж, успех на фронтах в Алеппо и Идлибе временно сопутствует "Ан-Нусре" и ее союзникам, однако, по его словам, "в долгосрочной перспективе решающее слово скажет Турция".

Он напомнил, что ССА и "ахрары" участвуют в операции "Щит Евфрата", которую проводит турецкая армия на севере Сирии.

Согласно прогнозу аль-Хаджа, фактически происшедшее после Астаны размежевание между террористами "Ан-Нусры" и умеренной вооруженной оппозицией приведет к изменению соотношения сил в Идлибе. "Большая часть сирийского элемента в составе "Ан-Нусры" покинет ее ряды, а наемники из числа бывших членов "Аль-Каиды" укроются в труднодоступных горных районах на севере Латакии и на границе с Ливаном", - считает эксперт.

Базирующаяся в Стамбуле Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) осудила "Ан-Нусру" за боевые действия против оппозиционных формирований и призвала "к изгнанию террористов из Сирии".