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Авиакомпании Канады не будут перевозить в США граждан стран, попавших под запрет Трампа

Международная панорама
28 января, 22:59 дата обновления: 28 января, 23:08 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Гендиректор крупнейшего швейцарского авиаперевозчика SWISS заявил, что также намерен следовать указу президента США
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ОТТАВА, 28 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадские авиакомпании Air Canada и WestJet  предупредили своих клиентов из ряда стран Ближнего Востока и Африки, что они не смогут теперь попасть в США. Об этом сообщила газета The Toronto Star.

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"Мы должны быть уверены, что все наши пассажиры имеют необходимые документы для въезда (или транзита) в те страны, куда они следуют. Представителям данных национальностей не разрешен въезд в США", - заявила представитель Air Canada Изабелль Артур. Она добавила, что данная ситуация "скажется лишь на небольшой группе наших пассажиров". В компании WestJet также заявили, что предупредили своих клиентов с паспортами Ирака, Ирана, Йемена, Сирии, Сомали и Судана, что они не смогут теперь попасть в США.

Между тем до сих пор не ясно, могут ли канадские граждане, которые имеют также гражданства указанных выше стран, пересекать американо-канадскую границу. В пограничной службе Канады заявили, что направили своим американским коллегам соответствующий запрос, но пока не получили ответа.

Авиакомпания SWISS

Крупнейшая швейцарская авиакомпания SWISS намерена следовать указу президента США Дональда Трампа, ограничивающему на 90 дней въезд в страну граждан ряда государств Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщил в субботу генеральный директор SWISS в Романской (франкоязычной) Швейцарии Лоренцо Штолль.

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"У нас есть юридическая обязанность выполнять этот указ", - заявил он, выступая в программе "Форум" Швейцарского радио и телевидения (RTS). "Мы сожалеем, что поставлены в такие условия", - отметил гендиректор, уточнив, что "очень мало" выходцев из стран, на которые распространяется указ Трампа, пользуются авиарейсами SWISS в США из Женевы и Цюриха. Во всяком случае, сегодня все пассажиры были доставлены по назначению. SWISS посоветовала гражданам стран, на которые распространяется указ президента США, установить контакт с американским посольством или консульствами.

Ограничения на перевозку пассажиров в США уже ввели нидерландская авиакомпания KLM, египетская Egyptair и катарская Qatar Airways.

В среду президент США подписал два документа, направленные на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля. Первый предусматривает строительство "крупного физического барьера на южной границе" США. Второй нацелен на то, чтобы "укрепить общественную безопасность внутри США", он затронет проблему исполнения национального законодательства, регулирующего иммиграцию.

В соответствии с текстом второго указа Трамп ограничил на 90 дней въезд лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, однако о каких именно государствах идет речь, в документе не поясняется. По данным американских СМИ, этими странами являются Ирак, Иран, Сирия, Судан, Йемен, Ливия и Сомали.

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