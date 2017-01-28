Меркель и Трамп договорились еще больше укрепить сотрудничество между ФРГ и США

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БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу, 28 января, первые официальные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Оба лидера подчеркнули, насколько важно германо-американское сотрудничество для безопасности и благополучия их стран. Они выразили намерение в ближайшие годы еще больше углубить и без того прекрасные двусторонние отношения", - отметил Зайберт.
Зайберт также сообщил, что Трамп принял приглашение Меркель участвовать в саммите "двадцатки" в Гамбурге в июле.
По его словам, американский президент также "рад будет скоро приветствовать канцлера в Вашингтоне".
Официальный представитель правительства ФРГ также отметил, что лидеры "провели подробный разговор, в ходе которого обсуждался широкий спектр тем, в том числе НАТО, ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке, отношения с Россией и конфликт на востоке Украины".
Зайберт заявил, что Трамп и Меркель убеждены в фундаментальном значении НАТО для трансатлантического сотрудничества и международной безопасности.
"Канцлер и президент были едины в оценке фундаментального значения, которое НАТО имеет для трансатлантических отношений, и той важной роли, которую он играет в сохранении мира и стабильности, - сказал он. - Оба выразили убежденность в том, что НАТО должно отвечать на вызовы XXI века, что совместная оборона требует адекватных инвестиций в военные возможности и справедливого вклада всех членов альянса в коллективную безопасность".
Президент США и канцлер ФРГ также договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщил представитель кабмина Германии.
"Они договорились активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Северной Африке", - отметил он.