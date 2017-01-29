Мартин Шульц будет выдвинут кандидатом в канцлеры ФРГ от СДПГ

БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. На открывающемся заседании руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине бывший глава Европарламента (ЕП) Мартин Шульц будет представлен в качестве кандидата в канцлеры от социал-демократов и будущего председателя партии. Утверждение произойдет в марте на внеочередном партийном съезде. Тогда же Шульц официально сменит на посту главы СДПГ Зигмара Габриэля, который ранее стал руководителем МИД ФРГ.

Таким образом, экс-глава ЕП будет основным конкурентом Ангелы Меркель за пост канцлера. 29 января он выступит перед своими однопартийцами с речью, в которой представит основные 20 пунктов предвыборной программы. Ее в СДПГ ожидают с нетерпением, поскольку до сих пор Шульц в своих заявлениях больше затрагивал европейские и международные темы, но мало касался внутренней политики ФРГ.

СДПГ делает ставку на победу

Сам Шульц, как и другие ведущие политики - социал-демократы, делает ставку на победу на выборах в Бундестаг. "Он олицетворяет собой прорыв и новое начало. Мартин Шульц - нужный человек в нужное время", - заявил министр юстиции ФРГ Хайко Маас (СДПГ). "Мартин Шульц хочет стать канцлером, а мы - возглавить правительство", - подчеркнула, в свою очередь, министр по делам семьи Мануэла Швезиг.

По данным исследования, проведенного телеканалами ARD и ZDF, Шульц и Меркель сейчас пользуются примерно одинаковой популярностью среди населения. Как считают местные наблюдатели, Меркель порой не хватает эмоциональности Шульца и его умения общаться с простыми гражданами.

В то же время, в рейтинге популярности СДПГ продолжает существенно отставать от блока ХДС/ХСС. Если бы выборы проходили сегодня, социал-демократы могли бы рассчитывать на 24% голосов, ХДС/ХСС - на 36%. По сути, единственной реальной возможностью для СДПГ сменить Меркель на посту канцлера является заключение "красно-красно-зеленой" коалиции с Левой партией (ЛП) и "зелеными".

В этой связи, как отметила, в частности, Швезиг, социал-демократы "не исключают коалиций ни с кем, кроме правых популистов". Но известно, что Шульц относится к консервативному крылу в СДПГ, поэтому неясно, насколько приемлемым он считает союз с ЛП и "зелеными".

Уже скоро станет понятно, оправдает ли себя "эффект Шульца" и наберет ли СДПГ дополнительные очки с его выдвижением в кандидаты в канцлеры. 14 мая пройдут выборы в ландтаг Северного Рейна - Вестфалии - самой населенной из федеральных земель ФРГ. Они и станут генеральной репетицией перед выборами в Бундестаг.

От торговца книгами до кандидата в канцлеры

Мартин Шульц родился 20 декабря 1955 года в Хельрате (сегодня город Эшвайлер, земля Северный Рейн - Вестфалия) в семье полицейского и местного политика. После окончания гимназии и обучения книгоиздательскому делу в период с 1977 года по 1982 год он работал в ряде издательств и в книжных магазинах. В 1982 году открыл собственный книжный магазин в городе Вюрзелен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

В 1974 году Шульц вступил в молодежную организацию СДПГ - Союз молодых социалистов (Jusos), а в 1987 году в возрасте 31 года стал самым молодым в Северном Рейне - Вестфалии бургомистром (мэром) Вюрзелена. С 1994 года является членом Европарламента, где руководил фракцией социалистов и демократов (2004-2014 гг.). Занимал пост председателя Европарламента (2012-2017 гг.).

В 2015 году ему была вручена Международная премия имени Карла Великого в качестве признания "значительных заслуг в деле усиления парламентской системы" и демократии в ЕС.

Шульц владеет английским, французским, итальянским, испанским и голландским языками.