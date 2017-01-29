Трюдо: Канада рада всем беженцам, независимо от их веры

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Канада приветствует всех беженцев, независимо от их религиозной принадлежности. С соответствующим заявлением выступил в субботу, 28 января, премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Для тех, кто бежит от преследований, террора и войны. Канадцы приветствуют вас, независимо от вашей веры. В разнообразии наша сила. Добро пожаловать в Канаду", - написал Трюдо на своей официальной странице в Twitter.

...indépendamment de votre foi. La diversité fait notre force. #BienvenueAuCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 January 2017

Американская газета Hill уже назвала высказывание канадского премьера ответом президенту США Дональду Трампу.

Ранее он подписал указ, который ужесточает порядок приема беженцев и устанавливает запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан преимущественно мусульманских стран: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии приостанавливается на неопределенный срок.

В декабре 2016 года МИД Канады сообщил, что с конца 2015 года страна приняла свыше 35 тыс. сирийских беженцев.