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Трюдо: Канада рада всем беженцам, независимо от их веры

Международная панорама
29 января, 0:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Газета Hill уже назвала высказывание премьера Канады ответом президенту США Дональду Трампу, который подписал указ, ужесточающий порядок приема беженцев
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Джастин Трюдо

Джастин Трюдо

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Канада приветствует всех беженцев, независимо от их религиозной принадлежности. С соответствующим заявлением выступил в субботу, 28 января, премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Для тех, кто бежит от преследований, террора и войны. Канадцы приветствуют вас, независимо от вашей веры. В разнообразии наша сила. Добро пожаловать в Канаду", - написал Трюдо на своей официальной странице в Twitter.

Американская газета Hill уже назвала высказывание канадского премьера ответом президенту США Дональду Трампу.

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Ранее он подписал указ, который ужесточает порядок приема беженцев и устанавливает запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан преимущественно мусульманских стран: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии приостанавливается на неопределенный срок.

В декабре 2016 года МИД Канады сообщил, что с конца 2015 года страна приняла свыше 35 тыс. сирийских беженцев.

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