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Трамп подписал новые указы, в том числе об активизации борьбы с ИГ

Международная панорама
29 января, 1:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Торжественная церемония подписания прошла в Овальном кабинете Белого дома в присутствии помощников президента и журналистов
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ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп подписал новые исполнительные указы, один из которых призван обеспечить активизацию борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Торжественная церемония подписания этих документов состоялась в субботу, 28 января, в Овальном кабинете Белого дома в присутствии помощников нового американского лидера и журналистов.

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