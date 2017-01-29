Трамп подписал новые указы, в том числе об активизации борьбы с ИГ

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ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп подписал новые исполнительные указы, один из которых призван обеспечить активизацию борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Торжественная церемония подписания этих документов состоялась в субботу, 28 января, в Овальном кабинете Белого дома в присутствии помощников нового американского лидера и журналистов.