СМИ: вице-президент США примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

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БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Вице-президент США Майкл Пенс примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет в административном центре Баварии 17-19 февраля. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.
Ранее организаторы форума заявили о том, что свое участие в мероприятии подтвердили министры обороны и национальной безопасности США Джеймс Мэттис и Джон Келли. "Состав делегации США еще окончательно не определен, но все указывает на значительное присутствие представителей и новой администрации, и Конгресса, - отмечалось в заявлении, поступившем в ТАСС. - Несколько членов кабинета, включая министров обороны и национальной безопасности Джеймса Мэттиса и Джона Келли, уже подтвердили свое участие".
Как ожидается, делегацию членов Конгресса возглавят сенаторы Джон Маккейн и Шелдон Уайтхаус. В нее войдут более десятка человек.
По данным организаторов, в конференции примут участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, правозащитных организаций со всего мира. В центре внимания будут находиться такие темы, как отношения России и Запада, украинский кризис, сотрудничество стран ЕС в сфере безопасности и обороны, ситуация на Ближнем Востоке, борьба с международным терроризмом, обстановка на Корейском полуострове и многие другие.