Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: вице-президент США примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Международная панорама
29 января, 1:30 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Ранее свое участие в мероприятии подтвердили министры обороны и национальной безопасности США Джеймс Мэттис и Джон Келли
Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Вице-президент США Майкл Пенс примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет в административном центре Баварии 17-19 февраля. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

Смотрите также

Лавров планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Песков: Россия будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности
Руководитель Мюнхенской конференции пригласил Трампа посетить форум

Ранее организаторы форума заявили о том, что свое участие в мероприятии подтвердили министры обороны и национальной безопасности США Джеймс Мэттис и Джон Келли. "Состав делегации США еще окончательно не определен, но все указывает на значительное присутствие представителей и новой администрации, и Конгресса, - отмечалось в заявлении, поступившем в ТАСС. - Несколько членов кабинета, включая министров обороны и национальной безопасности Джеймса Мэттиса и Джона Келли, уже подтвердили свое участие".

Как ожидается, делегацию членов Конгресса возглавят сенаторы Джон Маккейн и Шелдон Уайтхаус. В нее войдут более десятка человек.

По данным организаторов, в конференции примут участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, правозащитных организаций со всего мира. В центре внимания будут находиться такие темы, как отношения России и Запада, украинский кризис, сотрудничество стран ЕС в сфере безопасности и обороны, ситуация на Ближнем Востоке, борьба с международным терроризмом, обстановка на Корейском полуострове и многие другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Со знаком плюс": реакция на первый разговор Путина и Трампа
2
Фернандес считает себя обычным фигуристом, а не машиной
3
Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января в 20:00 мск
4
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
5
Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа
6
Путин и Трамп продемонстрировали настрой на развитие взаимодействия РФ и США
7
Олланд заявил Трампу, что санкции с РФ можно снять только после урегулирования на Украине
Темы дня
Реклама