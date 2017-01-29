СМИ: конгрессмен Рорабакер считает, что новые власти США отменят санкции против РФ

ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая администрация США отменит санкции в отношении России и выстроит с Москвой принципиально новые, конструктивные отношения. Уверенность в этом выразил в опубликованном в субботу, 28 января, интервью газете The Washington Examiner член Палаты представителей Конгресса США Дана Рорабакер (республиканец, от штата Калифорния).

"Мы уберем эти санкции и выстроим совершенно новые отношения, способствующие совместной работе ради достижения взаимовыгодных целей", - заявил Рорабакер. Он возглавляет в комитете по иностранным делам нижней палаты Конгресса подкомитет по Европе, Евразии и новым угрозам и на протяжении многих лет активно призывает к улучшению российско-американских отношений. Политику предыдущей администрации США во главе с демократом Бараком Обамой законодатель характеризует как "непрекращающуюся враждебность и воинственность по отношению к России, независимо от того, что та делает". "Я надеюсь, что наш президент отменит эти санкции и скажет президенту Путину, что мы собираемся начать с чистого листа", - отметил Рорабакер.

При этом конгрессмен отверг звучащие на Западе утверждения, согласно которым ответственность за возникновение конфликта на Украине несет Россия. "Я не считаю, что это начал Путин. Я считаю, что это начал Запад, когда он сверг пророссийское демократически избранное правительство (в Киеве во главе с президентом Виктором Януковичем), находившееся на границе России", - подчеркнул Рорабакер. По его мнению, спорам вокруг воссоединения Крыма с Россией можно было бы положить конец путем проведения на полуострове нового референдума с участием международных наблюдателей.

Законодатель также предупредил, что инициативы ряда его коллег на Капитолийском холме, предусматривающие ужесточение ограничительных мер США в отношении России, грозят "выстраиванием (новой) реальности", в которой две страны превратятся в постоянных противников. Тем не менее в политической схватке в Вашингтоне по поводу отмены антироссийских санкций преимущество будет на стороне Трампа, убежден Рорабакер, который является конгрессменом с 1989 года.

Он признал, что его мнение о России разделяется далеко не всеми законодателями в Палате представителей и Сенате, но отметил, что оно отражает позицию огромной части американского народа, в частности среди республиканцев. Рорабакер отметил, что многие единомышленники "хотят работать с Россией" и понимают, что главным врагом американцев является радикальный ислам.