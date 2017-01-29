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СМИ: премьер Баварии призвал снять санкции с России уже в 2017 году

Международная панорама
29 января, 2:19 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Хорст Зеехофер также считает, что РФ нужно вернуть в круг "большой восьмерки"
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Хорст Зеехофер

Хорст Зеехофер

© EPA/LUKAS BARTH

БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Председатель немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС), премьер-министр земли Бавария Хорст Зеехофер считает, что необходимо снять санкции с России уже в 2017 году и вернуться к формату "большой восьмерки".

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"Санкции против России должны быть отменены в этом году. Россию также нужно вернуть в круг "большой восьмерки", - отметил Зеехофер в опубликованном в воскресенье, 29 января, интервью газете Bild am Sonntag. - Мы должны выйти из блокового мышления XX века. Речь идет об общем ответе на терроризм, миграцию, изменение климата".

Премьер Баварии указал на то, что "политика по принципу "ты мне - я тебе" больше не помогает". "Тот, кто думает, что мы можем одновременно тягаться с США, Россией и Великобританией, совершает огромную ошибку", - подчеркнул он.

"Я выступаю за проведение реальной политики вместо бряцания оружием", - сказал Зеехофер, призвав выстраивать "разумные экономические отношения" с Россией.

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