Мексика разочарована одобрением Нетаньяху планов постройки стены на границе с США

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Власти Мексики удивлены и разочарованы словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который восхитился планами президента США Дональда Трампа возвести стену на южной границе Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном 28 января заявлении МИД Мексики.
"Послу Израиля в Мехико было выражено глубокое удивление, неприятие и разочарование посланием Нетаньяху в Twitter", - говорится в документе. "МИД в очередной раз выражает уважение и восхищение еврейским народом, и, в особенности, еврейской общиной Мексики, которая каждый день способствует строительству свободной, справедливой и процветающей страны", - отмечается в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает строительство "крупного физического барьера на южной границе" США. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето после этого отменил свой визит в Вашингтон и выразил сожаление этим шагом американских властей.
28 января Нетаньяху на своей странице в сети микроблогов Twitter заявил: "Президент Трамп прав. Я построил стену на южной границе Израиля, это остановило всю нелегальную иммиграцию. Великий успех, великая идея".
В настоящее время Израиль от Западного берега реки Иордан отделяет 700-километровый заградительный барьер. В сентябре 2016 года Израиль начал возводить защитный барьер стоимостью в $500 млн и на юге, на границе с сектором Газа.