Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп ввел запрет на лоббистскую деятельность в интересах других государств

Международная панорама
29 января, 3:50 UTC+3
Также американский президент подписал указ об активизации борьбы с ИГ и реорганизации Совета национальной безопасности Белого дома
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп подписал свои новые исполнительные указы, один из которых призван обеспечить активизацию борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Торжественная церемония подписания этих документов состоялась в субботу, 28 января, в Овальном кабинете Белого дома в присутствии помощников нового американского лидера и журналистов.

Смотрите также
Трамп поручил властям США найти новых партнеров для разгрома ИГ

В общей сложности Трамп поставил подпись под тремя документами.

В частности, Трамп подписал указы о реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и о введении запрета заниматься лоббистской деятельностью в отношении сотрудников нынешней исполнительной ветви власти США после их ухода с госслужбы. Этот запрет будет действовать пять лет. Однако он будет бессрочным на ведение лоббистской деятельности в США в интересах других государств.

По словам Трампа, разговор о реорганизации СНБ шел "многие годы". Новые решения позволят повысить эффективность работы СНБ, убежден президент.

Ответив на вопрос прессы, американский лидер также вслед за своими помощниками отверг упреки в том, что США по существу ввели запрет на въезд граждан из стран с преимущественно мусульманским населением. Принятые меры в виде подписанного в пятницу указа "работают очень хорошо", и правоохранительные органы США были "полностью готовы" к его выполнению, считает Трамп.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: разговор Путина и Трампа стал началом улучшения отношений
2
"Со знаком плюс": реакция на первый разговор Путина и Трампа
3
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
4
Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа
5
Трамп поручил властям США найти новых партнеров для разгрома ИГ
6
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
7
AP: клан Кохов потратит до $400 млн для влияния на политику США
Темы дня
Реклама