Трамп ввел запрет на лоббистскую деятельность в интересах других государств

ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп подписал свои новые исполнительные указы, один из которых призван обеспечить активизацию борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Торжественная церемония подписания этих документов состоялась в субботу, 28 января, в Овальном кабинете Белого дома в присутствии помощников нового американского лидера и журналистов.

В общей сложности Трамп поставил подпись под тремя документами.

В частности, Трамп подписал указы о реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и о введении запрета заниматься лоббистской деятельностью в отношении сотрудников нынешней исполнительной ветви власти США после их ухода с госслужбы. Этот запрет будет действовать пять лет. Однако он будет бессрочным на ведение лоббистской деятельности в США в интересах других государств.

По словам Трампа, разговор о реорганизации СНБ шел "многие годы". Новые решения позволят повысить эффективность работы СНБ, убежден президент.

Ответив на вопрос прессы, американский лидер также вслед за своими помощниками отверг упреки в том, что США по существу ввели запрет на въезд граждан из стран с преимущественно мусульманским населением. Принятые меры в виде подписанного в пятницу указа "работают очень хорошо", и правоохранительные органы США были "полностью готовы" к его выполнению, считает Трамп.