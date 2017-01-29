Трамп ввел запрет на лоббистскую деятельность в интересах других государств

CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политикиМеждународная панорама 29 января, 4:36
Тарасенко не смог поучаствовать в конкурсе на Матче звезд НХЛ из-за неудачи партнераСпорт 29 января, 3:56
Чемпионат Европы по фигурному катанию: повторение пройденногоСпорт 29 января, 3:49
Путин и Трамп положили начало улучшению отношений России и СШАПолитика 29 января, 3:22
Информатор WADA Степанова заявила, что в США чувствует себя в безопасностиСпорт 29 января, 3:17
Команда Гретцки с Федоровым и Бибером победила команду Лемье в рамках Матча звезд НХЛСпорт 29 января, 2:40
СМИ: премьер Баварии призвал снять санкции с России уже в 2017 годуМеждународная панорама 29 января, 2:19
Белый дом: разговор Путина и Трампа стал началом улучшения отношенийМеждународная панорама 29 января, 2:16
Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в БостонеСпорт 29 января, 2:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп подписал свои новые исполнительные указы, один из которых призван обеспечить активизацию борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Торжественная церемония подписания этих документов состоялась в субботу, 28 января, в Овальном кабинете Белого дома в присутствии помощников нового американского лидера и журналистов.
В общей сложности Трамп поставил подпись под тремя документами.
В частности, Трамп подписал указы о реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и о введении запрета заниматься лоббистской деятельностью в отношении сотрудников нынешней исполнительной ветви власти США после их ухода с госслужбы. Этот запрет будет действовать пять лет. Однако он будет бессрочным на ведение лоббистской деятельности в США в интересах других государств.
По словам Трампа, разговор о реорганизации СНБ шел "многие годы". Новые решения позволят повысить эффективность работы СНБ, убежден президент.
Ответив на вопрос прессы, американский лидер также вслед за своими помощниками отверг упреки в том, что США по существу ввели запрет на въезд граждан из стран с преимущественно мусульманским населением. Принятые меры в виде подписанного в пятницу указа "работают очень хорошо", и правоохранительные органы США были "полностью готовы" к его выполнению, считает Трамп.