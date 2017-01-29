СМИ: США могут подтвердить, что Сенкаку подпадают под договор о безопасности с Японией

ТОКИО, 29 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис во время визита в Японию, запланированного на 3-4 февраля, может подтвердить, что острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора Токио и Пекина, попадают под действие пятой статьи Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

Как ожидается, о приверженности защите своего союзника Мэттис может объявить во время встречи с японским министром обороны Томоми Инадой, которая пройдет 4 февраля. Аналогичную позицию несколько раз декларировала и предыдущая администрация Барака Обамы. Как писали ранее СМИ, японская сторона хочет потребовать от президента Дональда Трампа подтверждения статуса островов, поскольку это будет означать, что США защитят Японию в случае чрезвычайной ситуации.

По данным газеты, главы оборонных ведомств также обменяются мнениями относительно растущей активности Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, укрепления противоракетной обороны в связи с ракетно-ядерной программой КНДР, а также вопроса передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма из города Гинован в район Хэноко в префектуре Окинава, против чего выступают местные жители, ратующие за ее вывод за пределы префектуры.

Вместе с тем, как ожидается, во время визита стороны не будут поднимать вопрос расходов на размещение американских войск на территории Японии, так сильно волнующий Токио после победы Трампа на выборах президента США. Будучи кандидатом, он неоднократно критиковал Японию за то, что страна, по его словам, тратит недостаточно денег на содержание американских военных баз. Yomiuri приводит слова представителя Пентагона, который отмечает, что "главной целью этого визита (Мэттиса в Японию) является укрепление альянса".

Договор о безопасности Токио и Вашингтона является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского воинского контингента на территории Японии. Согласно пятому пункту документа, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

Территориальные споры по поводу Сенкаку (Дяоюйдао) между КНР и Японией обострились после того, как в сентябре 2012 года в Токио в одностороннем порядке объявили о покупке этих островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор Пекин регулярно направляет свои корабли и катера в прилегающие к архипелагу воды, иногда они заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.