Технологические компании США раскритиковали указ Трампа о миграционной политике

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Ведущие технологические компании США подвергли критике подписанный американским президентом Дональдом Трампом указ о временном запрете на въезд в страну лицам из ряда мусульманских государств. Соответствующие заявления сделали главы этих корпораций.

Непопулярная политика

"Вводить без разбора запрет на въезд для граждан из некоторых преимущественно мусульманских стран - это не лучший ответ на вызовы, стоящие перед страной", - написал на своей странице в сети микроблогов Twitter глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск.

The blanket entry ban on citizens from certain primarily Muslim countries is not the best way to address the country’s challenges — Elon Musk (@elonmusk) 29 января 2017 г.

"Многие из тех, на кого негативным образом повлияла данная мера, являются убежденными сторонниками США. Они не сделали ничего плохого, наоборот, поступали правильно, они не заслуживают того, чтобы их отвергали", - добавил предприниматель.

Many people negatively affected by this policy are strong supporters of the US. They've done right,not wrong & don't deserve to be rejected. — Elon Musk (@elonmusk) 29 января 2017 г.

Схожую точку зрения выразил глава компании Apple Тим Кук. "Я слышал от многих, что вы глубоко озабочены подписанным вчера (в пятницу) исполнительным указом", - говорится в уведомлении, распространенном им среди подчиненных. Этот документ поступил в распоряжение журналистов ряда СМИ, специализирующихся на новостях, касающихся интернета и технологий.

"Я разделяю ваши опасения. Это не та политика, которую мы поддерживаем", - добавил Кук. Он подчеркнул, что "Apple не существовала бы без иммиграции, не говоря уже о том, что не могла бы процветать и вести инновационную деятельность".

Google отзывает сотрудников

Ранее руководитель интернет-гиганта Google Сундар Пичаи распространил среди сотрудников заявление, в котором говорилось: "Больно смотреть на то, какую цену платят за этот указ наши коллеги". "Мы всегда публично заявляли о том, каких взглядов придерживаемся по вопросам иммиграции, и продолжим это делать", - добавил он. Пичаи рекомендовал примерно 100 специалистам Google, находящимся за пределами США, незамедлительно вернуться из-за указа Трампа.

Руководитель компании, управляющей видео-сервисом Netflix Рид Хастингс опубликовал на своей странице в соцсети Facebook следующее заявление: "Действия Трампа вредят сотрудникам Netflix по всему миру, они настольrо чужды всему американскому, что это огорчает всех нас. Хуже всего то, что эти меры сделают Америку менее безопасной, при этом у нее будет меньше союзников, ее станут больше ненавидеть".

Трамп ужесточает миграционную политику

25 января президент США подписал два документа, направленные на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля. Первый предусматривает строительство "крупного физического барьера на южной границе" США. Второй нацелен на то, чтобы "укрепить общественную безопасность внутри США", он затронет проблему исполнения национального законодательства, регулирующего иммиграцию.

В соответствии с текстом второго указа Трамп ограничил на 90 дней въезд лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, однако о каких именно государствах идет речь, в документе не поясняется. По данным американских СМИ, этими странами являются Ирак, Иран, Сирия, Судан, Йемен, Ливия и Сомали.