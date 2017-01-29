Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН сообщила о десятках погибших и раненых в результате боев в Дейр-эз-Зоре

Международная панорама
29 января, 8:59 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Как отметили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, гуманитарная ситуация в сирийском городе остается тяжелой
Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 29 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Десятки мирных жителей погибли и получили ранения в результате боевых действий в сирийском городе Дейр-эз-Зор, находящемся в окружении боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в опубликованном в субботу еженедельном отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Читайте также новости по теме:
Кризис в Сирии
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
Российские представители за сутки зафиксировали в Латакии 5 нарушений
Путин поблагодарил Назарбаева за организацию встречи в Астане
Военные РФ за сутки оказали помощь более чем 4 тыс. жителей Сирии

По данным всемирной организации, наиболее ожесточенные боевые действия в последние дни шли в кварталах Эль-Оммаль и Эр-Расафа, районе Эль-Баглия, а также к западу от авиабазы Дейр-эз-Зор и "привели к гибели и ранениям десятков мирных жителей". "Медики внутри осажденного города сообщили о гибели 19 и ранениях 44 мирных жителей в результате минометных обстрелов за период с 15 по 23 января", - указали в УКГВ. В докладе приводится информация, согласно которой в районах столкновений были обнаружены 40 тел несовершеннолетних, предположительно воевавших на стороне ИГ. "Если это подтвердится, то будет служить доказательством того, что ИГ вербует детей для участия в боевых действиях", - говорится в документе.

Как отметили в УКГВ, гуманитарная ситуация в Дейр-эз- Зоре продолжает оставаться тяжелой. Больница "Аль-Асад" возобновила работу в ограниченном объеме после того, как 18 января закрылась из-за боев. При этом 97 тяжелобольным и раненым требуется срочная эвакуация, следует из доклада. Единственным источником электроэнергии в городе являются генераторы, которые из-за острой нехватки горючего используются только для обеспечения работы больниц, системы водоснабжения, пекарен и других жизненно важных объектов инфраструктуры. Вода подается в город один раз в неделю, проинформировали в гуманитарном управлении ООН.

Подконтрольная сирийскому правительству часть Дейр-эз- Зора, в которой, по данным ООН, проживают более 90 тысяч человек, находится на осадном положении с 2014 года. 15 января боевики ИГ начали массированное наступление и к 17 января смогли разрезать этот район надвое. 15 января Всемирная продовольственная программа ООН приостановила операцию по доставке гуманитарной помощи в Дейр-эз-Зор после того, как террористы из ИГ взяли под контроль зону в 3 км к западу от городского аэропорта, куда сбрасывался груз. В настоящий момент продолжается поиск альтернативного района для десантирования помощи.

В докладе УКГВ отмечается, что правительство Сирии продолжает доставлять в осажденные районы небольшие партии припасов, основная часть которых "предназначена для военнослужащих, противостоящих ИГ". В ООН также обратили внимание на осуществленную ВКС России 17 и 18 января операцию по доставке хлеба и других товаров в Дейр-эз-Зор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Телефонная дипломатия: Трамп обсудил вопросы безопасности с ключевыми мировыми лидерами
2
Трамп ввел запрет на лоббистскую деятельность в интересах других государств
3
"Со знаком плюс": реакция на первый разговор Путина и Трампа
4
Трамп поручил властям США найти новых партнеров для разгрома ИГ
5
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
6
СМИ: визит Трампа в Великобританию может сорваться из-за противоречий с принцем Чарльзом
7
Путин и Трамп положили начало улучшению отношений России и США
Темы дня
Реклама