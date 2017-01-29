Во Франции открылись избирательные участки в рамках праймериз Соцпартии

ПАРИЖ, 29 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Второй, завершающий тур праймериз правящей Французской социалистической партии начался сегодня. Организация определяет своего кандидата, которому весной на выборах предстоит вести борьбу за президентское кресло. Более 7500 избирательных участков по всей Франции открылись в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и продолжат работать до 19:00 (21:00 мск).

Голосовать на них имеют право все лица, внесенные в официальные государственные списки избирателей, и несовершеннолетние, входящие в молодежные организации Соцпартии и других мелких левых партий, также участвующих в этих праймериз. Все голосующие обязаны выплатить правящей партии по €1 за расходы на организацию голосования, а также подписать документ, подтверждающий, что они разделяют республиканские ценности.

Амон против Вальса

В решающем раунде второго тура сошлись бывший премьер- министр Франции Манюэль Вальс и экс-министр образования Бенуа Амон.

В первом туре главный фаворит нынешней кампании, Вальс, потерпел неудачу и финишировал лишь вторым, набрав 31,9% голосов и уступив Бенуа Амону, за которого проголосовали 36,5% избирателей. Во втором туре разрыв может лишь усилиться - примечательно, что последний митинг Бенуа Амона собрал 3 тыс. человек, тогда как послушать выступление Манюэля Вальса пришли всего 600 французов.

Шансы исправить ситуацию у экс-премьера минимальны - из участников первого тура праймериз за него призвала голосовать только Сильвия Пинель, председатель Левой радикальной партии, сама получившая лишь 2% голосов. Бенуа Амона же немедленно по завершению первого тура поддержал весьма популярный политик, бывший министр экономики Арно Монтебур, получивший солидную поддержку в 17,2% голосов. Трое других кандидатов, проигравших первый тур, воздержались от рекомендаций своим избирателям.

Левый против правого

Бенуа Амон и поддержавший его Арно Монтебур являются представителями левого крыла Соцпартии. Манюэль Вальс - правого крыла, так называемых "обновленцев", социал- либералов, выступающих за более жесткий курс, особенно в социальной и экономической сфере. Победа одного из кандидатов будет, таким образом, и победой его фракции, что неизбежно отразится на характере съезда партии, который может состояться осенью этого года. Низкая же явка избирателей на праймериз грозит партии не только потерей престижа и плохими показателями на выборах - она может привести и к самоликвидации организации.

Фийон и социалисты

В промежутке между первым и вторым туром значимость праймериз сильно возросла в связи со скандалом вокруг представителя правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийона.

Он, как утверждает газета Le Canard enchaine, фиктивно устроил к себе на работу помощником депутата супругу Пенелопу Фийон, выплатив ей в целом €500 тыс.. Всего за неделю шумихи, вызванной такой публикацией, рейтинг Фийона резко упал, и теперь политику, которому сулили уверенный выход во второй тур президентских выборов, не доверяют 60% французских избирателей. Тем самым шансы на уверенное выступление на предстоящих выборах у кандидата Соцпартии значительно возрастают, тогда как ранее ему не сулили выше пятого места.

Перенос голосов

По мнению политологов, победа на праймериз Манюэля Вальса в конечном счете пойдет на пользу независимому кандидату, близкому к социалистам - бывшему министру экономики Эмманюэлю Макрону.

Именно к нему "перетечет" на президентских выборах часть голосов электората социалистов, так как они отрицательно относятся к Вальсу, считая его виновным в ряде экономических провалов и в целом в том жестком курсе в социальной сфере, который проводили в завершающийся пятилетний период правящие социалисты. Также часть голосов "протестующего" электората социалистов может в этом случае перейти и к Жан-Люку Меланшону, весьма популярному лидеру Левой партии.

Победа Бенуа Амона, считают эксперты, в еще большей степени будет способствовать укреплению позиций на президентских выборах Эмманюэля Макрона - к нему могут перейти голоса электората социалистов, считающего Амона "утопистом" - политиком, выступающим с совершенно нереалистичной программой. В частности, Амон предлагает создать "универсальный доход" - дотацию в €750 всем желающим, заменяющую ряд нынешний пособий, в частности пособие по безработице. По мнению критиков такого подхода, на обеспечение подобного "дохода" не работающей части населения государству придется выделить не менее €600 млрд.