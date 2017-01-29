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В Йемене ликвидированы три предполагаемых террориста "Аль-Каиды"

Международная панорама
29 января, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
По данным агентства Reuters, операцию провели американские десантники
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Три предполагаемых боевика международной террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ), действующей на территории Йемена, уничтожены  в центральной части страны. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщило агентство Reuters.

По его информации, предположительно американские десантники совершили рейд в населенном пункте Якла в провинции Эль-Бейда. В результате перестрелки был уничтожен один из главарей "Аль-Каиды" в Йемене Абдель Рауф ад-Дахаб вместе с двумя своими братьями.

"Операция началась на рассвете, когда беспилотный летательный аппарат нанес удар по дому Абдель Рауфа ад- Дахаба, после чего прибывшие на вертолетах парашютисты-десантники проникли в его жилище и убили всех, кто находился внутри", - сказал один из местных жителей.

Затем, как отмечает Reuters, боевики открыли огонь по военнослужащим США, которые покидали территорию, и вертолеты нанесли удары по террористам и ряду домов, что привело к большому числу пострадавших. Данные о потерях среди местного населения не приводятся.

По сведениям агентства AFP, в результате рейда погибли не менее 10 мирных жителей, ликвидированы 30 экстремистов.

В Йемене с августа 2014 года не прекращается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками-хуситами. Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ), которые нередко предпринимают вылазки.

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