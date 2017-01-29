США попросили авиакомпанию EgyptAir не обслуживать пассажиров из семи исламских стран

КАИР, 29 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. США обратились к египетской компании EgyptAir с просьбой не допускать на ее рейсы пассажиров из семи мусульманских стран, у которых имеются американские миграционные визы. Об этом, как отмечает газета Al-Youm al-Sabia, сообщил представитель авиаперевозчика.

По его словам, компания получила "официальный запрос по данному поводу".

Представитель EgyptAir также проинформировал о том, что минувшим днем на борт самолета, вылетавшего из Каира в Нью- Йорк, не были допущены пять граждан Ирака и йеменец. Эти шесть пассажиров отправлены в страны, из которых они прибыли в египетскую столицу.

Президент США Дональд Трамп подписал несколько документов, касающихся ужесточения иммиграционной политики. Один из них предусматривает приостановку программы размещения беженцев в США на 120 дней из семи мусульманских государств. В этот список вошли Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.