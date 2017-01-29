Меркель считает ошибочным решение властей США ограничить въезд мусульман

БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает ошибкой решение властей США ограничить въезд в страну беженцев и граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом заявил в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Она (Меркель) убеждена, что даже решительная борьба с терроризмом не оправдывает того, чтобы без разбора подозревать людей определенного происхождения или определенного вероисповедания", - сказал Зайберт.

Правительство ФРГ "обсудит, какие последствия будут иметь меры американского правительства для немецких граждан, имеющих двойное гражданство, и при известных обстоятельствах будет защищать их интересы", заверил он.

Представитель кабмина подчеркнул, что Женевская конвенция о статусе беженцев требует от международного сообщества принимать соискателей убежища из горячих точек по гуманитарным соображениям. "Все подписавшие документ страны обязаны соблюдать его. Канцлер озвучила президенту США эту политику во время вчерашнего разговора", - подчеркнул Зайберт.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете Bild назвал "катастрофической ошибкой" миграционную политику Меркель.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти впустят на территорию Соединенных Штатов не более 50 тыс. соискателей убежища.