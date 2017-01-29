Шойбле признал, что ситуация с беженцами в 2015 году вышла из-под контроля

БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле признал, что федеральное правительство допустило ошибку в ситуации наплыва мигрантов в 2015 году, в частности, не было способно контролировать этот процесс полностью. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

"Мы пытались исправить многое из того, что вышло из-под контроля в 2015 году", - сказал Шойбле. "Мы, политики, тоже люди, и мы тоже совершаем ошибки. Но можно по крайней мере учиться на ошибках", - добавил он.

Шойбле пояснил, что многие мигранты стремятся попасть в Германию прежде всего потому, что в ФРГ, по сравнению с другими странами ЕС, хорошо развита система социальной поддержки. "У нас более высокие стандарты в области социального обеспечения, чем в большинстве европейских стран. Поэтому многие хотят попасть в Германию", - считает он.

В 2015 году ФРГ приняла почти 900 тыс. беженцев. Канцлер ФРГ Ангела Меркель много раз подчеркивала, что такая ситуация не должна повториться.