Социал-демократы выдвинули Мартина Шульца кандидатом в канцлеры ФРГ

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БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выдвинуло экс-главу Европарламента Мартина Шульца кандидатом в канцлеры ФРГ. 61-летний Шульц был выбран единогласно. Он станет главным конкурентом Ангелы Меркель на выборах в Бундестаг.
Официально его утверждение произойдет в марте на внеочередном съезде СДПГ. Тогда же Шульц сменит на посту председателя партии Зигмара Габриэля, который в минувшую пятницу был назначен главой МИД ФРГ.
Выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября. По их итогам будет определяться состав правительства и канцлер. От консервативного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) баллотироваться будет действующая глава кабмина Ангела Меркель, партийный список "зеленых" возглавят нынешний председатель фракции в парламенте Катрин Гёринг-Экардт и сопредседатель партии Джем Оздемир. Левые своего кандидата еще не представили.
По сути, единственной реальной возможностью для СДПГ сменить Меркель на посту канцлера является заключение "красно-красно-зеленой" коалиции с Левой партией (ЛП) и "зелеными".