Косовские хакеры атаковали сайт сербского агентства Tanjug

БЕЛГРАД, 29 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Хакеры так называемой Освободительной армии Косово ночью провели кибератаку сайта Национального информационного агентства Республики Сербия Tanjug. В настоящее время работа ресурса восстановлена, сообщает агентство.

"Утром на сайте вместо информации Tanjug посетители видели красно-черный флаг с символами так называемой Освободительной армии Косово и надпись "Косово - это Албания", - говорится в сообщении агентства.

Атаку на сайт произвела группа "rootx_kosovo". Команда информационного агентства смогла восстановить работу своего ресурса.

Новая провокация косовских албанцев произошла сразу после телефонного разговора премьер-министра Сербии Александара Вучича с президентом непризнанной республики Косово Хашимом Тачи в субботу, в ходе которой они договорились о продолжении диалога. Также накануне было объявлено о новом раунде диалога на высоком уровне в Брюсселе при посредничества Евросоюза, который назначен на 1 февраля.