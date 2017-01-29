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Косовские хакеры атаковали сайт сербского агентства Tanjug

Международная панорама
29 января, 14:01 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Атаку на сайт, по данным агентства, произвела группа "rootx_kosovo"
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БЕЛГРАД, 29 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Хакеры так называемой Освободительной армии Косово ночью провели кибератаку сайта Национального информационного агентства Республики Сербия Tanjug. В настоящее время работа ресурса восстановлена, сообщает агентство.

"Утром на сайте вместо информации Tanjug посетители видели красно-черный флаг с символами так называемой Освободительной армии Косово и надпись "Косово - это Албания", - говорится в сообщении агентства.

Атаку на сайт произвела группа "rootx_kosovo". Команда информационного агентства смогла восстановить работу своего ресурса.

Новая провокация косовских албанцев произошла сразу после телефонного разговора премьер-министра Сербии Александара Вучича с президентом непризнанной республики Косово Хашимом Тачи в субботу, в ходе которой они договорились о продолжении диалога. Также накануне было объявлено о новом раунде диалога на высоком уровне в Брюсселе при посредничества Евросоюза, который назначен на 1 февраля.

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