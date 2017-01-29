Косовские хакеры атаковали сайт сербского агентства Tanjug

Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian OpenСпорт 29 января, 15:16
ПСВ сообщил, что не ведет переговоры с "Зенитом" о переходе ПреппераСпорт 29 января, 15:06
Съемочная группа телеканала НТВ попала под обстрел украинских силовиков в ДНРМеждународная панорама 29 января, 14:45
Агент: футболист Мельгарехо останется в "Спартаке" и постарается стать чемпионом РоссииСпорт 29 января, 14:45
Тедеев доволен выступлением сборной РФ на турнире имени Ивана Ярыгина по вольной борьбеСпорт 29 января, 14:20
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в МосквеПроисшествия 29 января, 14:14
НБА просит разъяснить, как указы Трампа о миграции повлияют на игроков лигиСпорт 29 января, 13:33
Мамиашвили: результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМСпорт 29 января, 13:28
Работы по ликвидации аварии на теплосетях в Пензе планируют завершить к 23:00Происшествия 29 января, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 29 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Хакеры так называемой Освободительной армии Косово ночью провели кибератаку сайта Национального информационного агентства Республики Сербия Tanjug. В настоящее время работа ресурса восстановлена, сообщает агентство.
"Утром на сайте вместо информации Tanjug посетители видели красно-черный флаг с символами так называемой Освободительной армии Косово и надпись "Косово - это Албания", - говорится в сообщении агентства.
Атаку на сайт произвела группа "rootx_kosovo". Команда информационного агентства смогла восстановить работу своего ресурса.
Новая провокация косовских албанцев произошла сразу после телефонного разговора премьер-министра Сербии Александара Вучича с президентом непризнанной республики Косово Хашимом Тачи в субботу, в ходе которой они договорились о продолжении диалога. Также накануне было объявлено о новом раунде диалога на высоком уровне в Брюсселе при посредничества Евросоюза, который назначен на 1 февраля.