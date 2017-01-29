Не менее 16 мирных жителей погибли в результате авиаудара США в Йемене

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. По меньшей мере 16 мирных жителей погибли в результате авиаудара США в Йемене. Об этом со ссылкой на местного чиновника сообщило агентство AFP.
Отмечается, что в общей сложности был уничтожен 41 боевик террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Ранее проходила информация о гибели 10 мирных жителей.
Ранее американские десантники совершили рейд в населенном пункте Якла в провинции Эль-Бейда. В результате перестрелки был уничтожен один из главарей "Аль-Каиды" в Йемене Абдель Рауф ад-Дахаб вместе с двумя своими братьями. Затем боевики открыли огонь по военнослужащим США, которые покидали территорию, и вертолеты нанесли удары по террористам и ряду домов, что привело к большому числу пострадавших.