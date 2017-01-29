Съемочная группа телеканала НТВ попала под обстрел украинских силовиков в ДНР

Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian OpenСпорт 29 января, 15:16
ПСВ сообщил, что не ведет переговоры с "Зенитом" о переходе ПреппераСпорт 29 января, 15:06
Съемочная группа телеканала НТВ попала под обстрел украинских силовиков в ДНРМеждународная панорама 29 января, 14:45
Агент: футболист Мельгарехо останется в "Спартаке" и постарается стать чемпионом РоссииСпорт 29 января, 14:45
Тедеев доволен выступлением сборной РФ на турнире имени Ивана Ярыгина по вольной борьбеСпорт 29 января, 14:20
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в МосквеПроисшествия 29 января, 14:14
НБА просит разъяснить, как указы Трампа о миграции повлияют на игроков лигиСпорт 29 января, 13:33
Мамиашвили: результат турнира имени Ярыгина поможет сформировать состав сборной на КМСпорт 29 января, 13:28
Работы по ликвидации аварии на теплосетях в Пензе планируют завершить к 23:00Происшествия 29 января, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Съемочная группа российского телеканала НТВ попал под обстрел украинских силовиков в Макеевке (ДНР). Об этом сообщил корреспондент канала Данил Левин.
"Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю", - приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).
По данным агентства, в настоящий момент съемочная группа НТВ покинула зону обстрела и находится в безопасном месте.
Ранее в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что украинские силовики открыли огонь по Макеевке, в результате чего повреждены два дома, еще один полностью разрушен.