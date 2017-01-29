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Съемочная группа телеканала НТВ попала под обстрел украинских силовиков в ДНР

Международная панорама
29 января, 14:45 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 29, января. /ТАСС
В настоящий момент съемочная группа НТВ покинула зону обстрела и находится в безопасном месте
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© Михаил Соколов/ТАСС, архив

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Съемочная группа российского телеканала НТВ попал под обстрел украинских силовиков в Макеевке (ДНР). Об этом сообщил  корреспондент канала Данил Левин.

"Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю", - приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).

По данным агентства, в настоящий момент съемочная группа НТВ покинула зону обстрела и находится в безопасном месте.

Ранее  в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что украинские силовики открыли огонь по Макеевке, в результате чего повреждены два дома, еще один полностью разрушен.

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