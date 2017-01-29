Свыше 170 иранцев не были допущены на посадку на рейсы в США

ТЕГЕРАН, 29 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Порядка 173 иранцам отказано в посадке на самолеты, выполняющие рейсы в аэропорты США. Такие данные приводит сегодня иранский новостной телеканал IRINN по итогам первых дней после подписания в минувшую пятницу президентом США Дональдом Трампом указа, который на 90 дней вводит запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

По сведениям телеканала, авиакомпании в массовом порядке отказывают гражданам Ирана в регистрации на рейсы в США. В их числе "Австрийские авиалинии", турецкие авиакомпании, Fly Emirates, Lufthansa, Qatar Airways и другие. К регистрации не были допущены даже те иранцы, которые имеют вид на жительство в США - так называемые грин-карты. Одновременно авиаперевозчики прекратили продажу билетов гражданам Исламской Республики. Комментируя сложившуюся ситуацию, IRINN назвал указ президента США "расистским".

Ранее МИД Ирана выступил с осуждением решения Трампа, указав, что подобные "непродуманные дискриминационные шаги в отношении граждан исламских государств только служат на руку экстремистам для вербовки в их ряды мусульманской молодежи и способствуют распространению экстремизма и ненависти в мире". Тегеран заявил, что предпримет симметричные шаги. Вместе с тем министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал сегодня на своей странице в сети микроблогов Twitter ("Твиттер"), что те американцы, которые уже имеют иранскую визу, все же смогут беспрепятственно посетить Исламскую Республику.