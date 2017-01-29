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В Афганистане уничтожены шесть лабораторий по производству героина

Международная панорама
29 января, 15:20 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов
В лабораториях было обнаружено и изъято 277 бочек различных химвеществ, которые используются при производстве наркотиков, сообщает Синьхуа
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ТУНИС, 29 января. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Силы безопасности Афганистана уничтожили шесть подпольных лабораторий по производству героина в провинции Гильменд на юге страны. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство обороны республики.

"Спецназ афганской национальной армии в пятницу провел операцию в районах Сангин и Новзад в южной провинции Гильменд. В результате удалось уничтожить шесть подпольных лабораторий по производству героина, - отмечается в документе. - В ходе операции был ликвидирован боевик, еще двое получили ранения".

Кроме того, по данным ведомства, в лабораториях было обнаружено и изъято 277 бочек различных химических веществ, которые используются при производстве наркотиков, в том числе тонна морфина и 16 тонн хлорида аммония.

По официальным данным, в 2016 году в афганских провинциях было выращено более 4,8 тыс. тонн опиума.

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