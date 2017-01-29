СМИ: запрет на вылет в США граждан семи мусульманских стран введен в аэропорту Бейрута

БЕЙРУТ, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Руководство международного аэропорта имени Рафика Харири в ливанской столице предписали иностранным авиакомпаниям строго выполнять запрет на вылет в США граждан семи мусульманских стран. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета Daily Star.

По ее информации, в доступе на рейсы в США отказано гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Судана и Сомали в соответствии с мерами по ужесточению иммиграционной политики, введенными главой американской администрации Дональдом Трампом.

Сирийская семья из трех человек, которая ранее вылетела в Париж, вернулась в воскресенье в Бейрут на борту лайнера ливанской компании Middle East Airlines (MEA). Большинство пассажиров используют национального перевозчика для того, чтобы добраться до Лондона, Парижа и Дубая, откуда пересаживаются на рейсы других компаний, следующие в США.