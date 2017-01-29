Кандидат в президенты Франции Макрон выступил против ужесточения миграционной политики США

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции и бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон выступил против ужесточения иммиграционной политики США. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в сети микроблогов Twitter.
"Я поддерживаю людей, бегущих от войны и преследований. Я поддерживаю людей, отстаивающих наши ценности", - говорится в сообщении Макрона.
В воскресенье с критикой иммиграционных мер США также выступил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.
За последние дни президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти пустят на территорию Соединенных Штатов не более 50 тыс. соискателей убежища.