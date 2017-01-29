Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кандидат в президенты Франции Макрон выступил против ужесточения миграционной политики США

Международная панорама
29 января, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эйро также выступил с критикой новых иммиграционных мер, введенных Дональдом Трампом
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции и бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон выступил против ужесточения иммиграционной политики США. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в сети микроблогов Twitter.

Смотрите также
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики

"Я поддерживаю людей, бегущих от войны и преследований. Я поддерживаю людей, отстаивающих наши ценности", - говорится в сообщении Макрона.

В воскресенье с критикой иммиграционных мер США также выступил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

За последние дни президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти пустят на территорию Соединенных Штатов не более 50 тыс. соискателей убежища.

Смотрите также

Мэй не согласна с иммиграционным указом Дональда Трампа
Мэр Лондона назвал "позорным и жестоким" иммиграционный указ Трампа
Министерство нацбезопасности США намерено соблюдать постановления суда по мигрантам

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: скончалась женщина, упавшая с дочерью под поезд в московском метро
2
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в Москве
3
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
4
Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в Бостоне
5
Школьницу из Нижнего Новгорода спасли из плена вербовщика террористов в Дагестане
6
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
7
ОАЭ будут выдавать визы россиянам по прибытии в страну
Темы дня
Реклама