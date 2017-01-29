Габриэль выступил против создания "большой коалиции" по итогам выборов в Бундестаг

БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выступил против формирования "большой коалиции" (блок ХДС/ ХСС и СДПГ) по итогам предстоящих 24 сентября выборов в Бундестаг. Об этом он заявил в Берлине, представляя однопартийцам кандидата в канцлеры от СДПГ Мартина Шульца.

"Да, мы многого достигли в "большой коалиции". Но мы хотим большего, и нам нужно нечто большее, чем союз с ХДС и ХСС", - подчеркнул действующий глава социал-демократов. "Дальнейшее продвижение с этим союзом невозможно. Германия нуждается в переменах", - сказал он.

"Я действительно рад тому, что правление партии приняло предложение выдвинуть Мартина Шульца кандидатом в канцлеры на выборах в Бундестаг 2017 года", - подчеркнул Габриэль. Он уточнил, что утверждение кандидата произойдет на партийном съезде 19 марта. "Особенно меня радует то, что одновременно Мартин Шульц станет новым председателем СДПГ", - добавил Габриэль.

Ранее сегодня правление СДПГ выдвинуло экс-главу Европарламента кандидатом в канцлеры ФРГ. 61-летний Шульц был выбран единогласно. Он станет главным конкурентом Ангелы Меркель на выборах в Бундестаг.