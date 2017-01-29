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Нетаньяху: посольство США в Израиле должно быть перенесено в Иерусалим

Международная панорама
29 января, 15:54 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Премьер-министр Израиля подчеркнул, что "не только посольство США, но и посольства всех других государств должны быть расположены именно в Иерусалиме"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Посольство США в Израиле должно находиться в Иерусалиме. Такое мнение выразил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, открывая еженедельное заседание правительства еврейского государства.

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"Мы считаем, что посольство США должно находиться в Иерусалиме", - сказал он. По словам премьера, которые распространила его канцелярия, "не только посольство США, но и посольства всех других государств должны быть расположены именно в Иерусалиме", так как "Иерусалим - столица Израиля". "Я уверен, что со временем так и произойдет, и большинство стран перенесут свои дипломатические представительства в Иерусалим", - подчеркнул Нетаньяху.

По мнению наблюдателей, его заявление может быть ответом на появившиеся в последние дни в местных СМИ публикации, согласно которым решение вопроса о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим зависит только от решения правительства Израиля. В частности, Девятый канал телевидения сообщил, что Белый дом лишь ждет соответствующего решения кабинета Нетаньяху. Для переноса же самого посольства необходимо будет только закрыть генеральное консульство США в Иерусалиме и поменять на здании таблички, утверждает телеканал.

Еще во время избирательной кампании президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае его победы будет рассмотрен вопрос о переносе американского посольства. 24 января пресс-секретарь нового хозяина Белого дома Шон Спайсер сообщил, что для этого достаточно президентского указа. При этом он предупредил, что рассмотрение данного вопроса только начинается. "Процесс пока еще находится на начальных стадиях выработки решения, и наша команда будет продолжать консультации с заинтересованными сторонами", - отметил Спайсер.

На состоявшемся в воскресенье заседании правительства Нетаньяху также подтвердил, что США являются главным союзником Израиля. "Разумеется, я должен снова подчеркнуть, что нашим основным союзником были и остаются Соединенные Штаты Америки", - сказал он, добавив, что связь с Вашингтоном "прочна и становится все прочнее". "Хочу, чтобы всем было ясно, что наша позиция сейчас или в любой другой момент неизменна", - отметил премьер.

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Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
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