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Праймериз французских социалистов проходят при повышенной явке

Международная панорама
29 января, 16:07 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
На избирательные участки пришло на 21% больше граждан, чем в первом туре, отметил председатель комиссии по проведению праймериз Кристоф Боргель
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ПАРИЖ, 29 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Явка во втором туре праймериз Французской социалистической партии превысила по состоянию на 12:00 (14:00 мск) 567,6 тыс. человек. Об этом сообщил председатель комиссии по проведению праймериз Кристоф Боргель, ссылаясь на данные с 75% избирательных участков.

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Боргель подчеркнул, что "это на 21% больше, чем во время первого тура праймериз, прошедшего неделю назад". "Это хороший показатель, свидетельствующий о большей активности избирателей", - добавил он.

Во второй тур первичных выборов Соцпартии вышли представитель левого крыла, бывший министр национального образования Бенуа Амон и бывший премьер-министр Манюэль Вальс. По мнению экспертов, высокая явка скорее пойдет на пользу Амону, чем Вальсу, так как связана в основном с активностью молодежи, в большинстве своем поддерживающей бывшего министра образования.

Более 7,5 тыс. избирательных участков по всей Франции будут открыты в воскресенье до 19:00 (21:00 мск). Принять участие в нынешних праймериз могут все желающие, вне зависимости от партийных предпочтений. Главное требование - быть зарегистрированным в официальных списках избирателей. Кроме того, со всех голосующих взимается обязательный символический сбор в размере €1. Аналогичный взнос собирали и правоцентристы на своих праймериз несколькими месяцами ранее.

Победитель сегодняшнего голосования будет представлять Соцпаритию на выборах президента Франции, первый тур которых пройдет 23 апреля, второй - 7 мая. Его соперниками станут кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, а также бывший министр экономики, независимый кандидат Эмманюэль Макрон.

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