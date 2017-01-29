Праймериз французских социалистов проходят при повышенной явке

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ПАРИЖ, 29 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Явка во втором туре праймериз Французской социалистической партии превысила по состоянию на 12:00 (14:00 мск) 567,6 тыс. человек. Об этом сообщил председатель комиссии по проведению праймериз Кристоф Боргель, ссылаясь на данные с 75% избирательных участков.
Боргель подчеркнул, что "это на 21% больше, чем во время первого тура праймериз, прошедшего неделю назад". "Это хороший показатель, свидетельствующий о большей активности избирателей", - добавил он.
Во второй тур первичных выборов Соцпартии вышли представитель левого крыла, бывший министр национального образования Бенуа Амон и бывший премьер-министр Манюэль Вальс. По мнению экспертов, высокая явка скорее пойдет на пользу Амону, чем Вальсу, так как связана в основном с активностью молодежи, в большинстве своем поддерживающей бывшего министра образования.
Более 7,5 тыс. избирательных участков по всей Франции будут открыты в воскресенье до 19:00 (21:00 мск). Принять участие в нынешних праймериз могут все желающие, вне зависимости от партийных предпочтений. Главное требование - быть зарегистрированным в официальных списках избирателей. Кроме того, со всех голосующих взимается обязательный символический сбор в размере €1. Аналогичный взнос собирали и правоцентристы на своих праймериз несколькими месяцами ранее.
Победитель сегодняшнего голосования будет представлять Соцпаритию на выборах президента Франции, первый тур которых пройдет 23 апреля, второй - 7 мая. Его соперниками станут кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, а также бывший министр экономики, независимый кандидат Эмманюэль Макрон.