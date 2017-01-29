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СМИ: вывод боевиков начался из долины Вади-Барада под Дамаском

Международная панорама
29 января, 16:55 дата обновления: 29 января, 18:25 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Губернатор столичной провинции сообщил, что большинство боевиков решили воспользоваться амнистией, предоставленной правительством
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БЕЙРУТ, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Первая партия из 160 боевиков с семьями вывезена в воскресенье на автобусах из населенных пунктов Дейр-Мукрин и Дейр-Канун в долине Вади-Барада под Дамаском. Как сообщил телеканал Al-Manar, конвой, который сопровождают сотрудники Международного Комитета Красного Креста, направился в провинцию Идлиб.

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В соответствии с соглашением о локальном примирении, примерно двух тысяч членов экстремистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ), отказавшихся сложить оружие и сдаться властям, будут эвакуированы на северо-запад Сирии. По словам губернатора столичной провинции Аля Ибрагима, большинство боевиков в Вади-Барада, которые являются выходцами из окрестностей Дамаска, решили воспользоваться предоставленной правительством амнистией.

Ранее командование ВС Сирии объявило об успешном завершении операции по установлению контроля над долиной Вади-Барада. "Безопасность и стабильность восстановлены в населенных пунктах Бсима, Айн-Ходра, Дейр-Мукрин, Айн-эль- Фиджи, Дейр-Канун, Кфир-Зейт, Эль-Хусейния, Кафр-эль- Авамид, Бурхалия, Вафра и Сук-Вади, расположенных на площади 400 кв. км к западу от столицы", - указывалось в документе.

"Операция под Дамаском проводилась в местности со сложным рельефом и потребовала от вооруженных сил особенных усилий и точности с тем, чтобы избежать потерь среди мирного населения", - отметило военное командование.

Сирийская армия, выражая решимость продолжать миссию по борьбе с терроризмом, призвала "тех, кто поднял оружие против государства, воспользоваться предоставленной амнистией, вернуться к нормальной жизни и внести вклад в национальное строительство".

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