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Премьер Словакии: ЕС отметит антироссийские санкции после США

Международная панорама
29 января, 17:40 UTC+3 БРАТИСЛАВА БРАТИСЛАВА 29, января. /ТАСС
Необходимо прекратить "силовой экспорт в третьи страны идеалов ЕС и США", подчеркнул Роберт Фицо
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БРАТИСЛАВА, 29 января. /ТАСС/. Евросоюз отменит антироссийские санкции, если это сделают США. Об этом в воскресенье заявил в эфире братиславского телеканала TA3 премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его мнению, эти меры совершенно бессмысленны и наносят ущерб интересам европейских стран.

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"Считаю, если США отменят санкции, то то же самое быстро сделает и ЕС, - подчеркнул он. - Мы сами себе забиваем голы в собственные ворота (продлевая действие санкций - прим. ТАСС)".

Роберт Фицо также подчеркнул, что считает необходимым прекратить "силовой экспорт в третьи страны идеалов ЕС и США". Ликвидация с помощью военной силы определенных политических режимов, по его мнению, бесперспективна. "Каждая страна вправе избрать способ управления собственными внутренними делами", - сказал он.

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