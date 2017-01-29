Премьер Словакии: ЕС отметит антироссийские санкции после США

БРАТИСЛАВА, 29 января. /ТАСС/. Евросоюз отменит антироссийские санкции, если это сделают США. Об этом в воскресенье заявил в эфире братиславского телеканала TA3 премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его мнению, эти меры совершенно бессмысленны и наносят ущерб интересам европейских стран.

"Считаю, если США отменят санкции, то то же самое быстро сделает и ЕС, - подчеркнул он. - Мы сами себе забиваем голы в собственные ворота (продлевая действие санкций - прим. ТАСС)".

Роберт Фицо также подчеркнул, что считает необходимым прекратить "силовой экспорт в третьи страны идеалов ЕС и США". Ликвидация с помощью военной силы определенных политических режимов, по его мнению, бесперспективна. "Каждая страна вправе избрать способ управления собственными внутренними делами", - сказал он.