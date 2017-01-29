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Полицейский застрелен близ столицы Бахрейна

Международная панорама
29 января, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Рассматривается версия о теракте
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сотрудник МВД Бахрейна застрелен в пригороде Биляд-эль-Кадим столицы страны Манамы. Об этом сообщило Бахрейнское информационное агентство.

По его данным, лейтенант полиции был не при исполнении. Отмечается, что власти не исключают версию о теракте.

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