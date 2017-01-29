Соперник Меркель: Мартин Шульц выдвинут кандидатом в канцлеры от СДПГ

БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выдвинуло экс-главу Европарламента (ЕП) Мартина Шульца кандидатом в канцлеры ФРГ. Формально его утверждение произойдет в марте на внеочередном съезде СДПГ. Тогда же он сменит на посту председателя партии Зигмара Габриэля, который в минувшую пятницу был назначен главой МИД ФРГ.

Выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября. По их итогам будет определяться состав правительства и канцлер. От консервативного блока Христианско-демократический союз/ Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) баллотироваться будет действующая глава кабмина Ангела Меркель, партийный список "зеленых" возглавят нынешний председатель фракции в парламенте Катрин Гёринг-Эккардт и сопредседатель партии Джем Оздемир. Левая партия (ЛП) своего кандидата еще не представила.

Кандидат настроен на победу

Выступая перед однопартийцами в качестве кандидата в канцлеры, Шульц заявил, что социал-демократы полны решимости победить на выборах в Бундестаг и возглавить по их итогам правительство ФРГ. "Я вступаю в (предвыборную) борьбу с намерением стать канцлером ФРГ, - сказал он. - СДПГ вступает в нее со стремлением стать мощнейшей политической силой в нашей стране".

Одновременно он призвал "справедливо обходиться" с политическими конкурентами. "То, что мы наблюдали (во время предвыборной гонки) в США, ужаснуло меня. Это не должно произойти в Германии", - сказал Шульц.

Касаясь выборов в США, экс-глава ЕП не упустил возможности подвергнуть критике некоторые действия и заявления избранного президента Дональда Трампа. "Когда президент США хочет возвести стену, размышляет о возможности пыток и позволяет себе бессовестные и опасные словесные нападки на женщин, религиозные общины и меньшинства, на деятелей искусства и интеллигенцию - это нарушение табу, которое неприемлемо", - сказал Шульц.

Он высказал надежду, что европейские политики во время визитов в США объяснят американскому правительству, что "международное право и права человека остаются в силе и при Дональде Трампе". "Это необходимо, ведь трансатлантическое партнерство важно, и оно должно оставаться неотъемлемой частью политики Европы и Германии", - сказал экс-глава ЕП.

Миграция, борьба с терроризмом, налоговая справедливость

Шульц намерен добиться справедливого распределения беженцев в Европе. По его словам, если некоторые страны- члены ЕС продолжат отказываться от приема мигрантов, то будущее правительство ФРГ будет вынуждено поставить этот вопрос в зависимость от финансового планирования, урезав выделяемые им средства.

Евросоюз должен продвинуться вперед в вопросах охраны внешних границ и поиска решения конфликта в Сирии, а также в стабилизации ситуации в странах Северной Африки.

Одновременно Шульц пообещал в случае победы усилить борьбу с международным терроризмом. "Мы должны бороться с этими убийцами со всей жесткостью", - подчеркнул он.

Во время предвыборной гонки Шульц также намерен сделать акцент на таких темах, как налоговая справедливость и борьба с налоговыми уклонистами. Нечестно, когда пекарь платит свои налоги, а глобальный концерн прячет деньги в "налоговых оазисах", сказал он.

Оправдает ли себя "эффект Шульца"

После того, как в минувший вторник стало известно о выдвижении Шульца кандидатом в канцлеры, в СДПГ вступили более 700 новых членов, сообщила генеральный секретарь партии Катарина Барлей. По последним данным, СДПГ насчитывает в своих рядах около 436 тыс. человек, а в последние годы последовательно теряла сторонников. 10 лет назад в ней состояли примерно 560 тыс. человек.

По данным опросов, Шульц и Меркель сейчас пользуются примерно одинаковой популярностью среди населения. В то же время, СДПГ продолжает существенно отставать от блока ХДС/ ХСС. Если бы выборы проходили сегодня, социал-демократы могли бы рассчитывать на 24% голосов, ХДС/ХСС - на 36%.

По сути единственной реальной возможностью для СДПГ сменить Меркель на посту канцлера является заключение "красно-красно-зеленой" коалиции с ЛП и "зелеными". Одним из сигналов того, что СДПГ готова пойти на ее формирование, стало сегодняшнее заявление действующего главы партии Габриэля о том, что нынешняя "большая коалиция" (ХДС/ХСС и СДПГ) исчерпала себя.

"Да, мы многого достигли в "большой коалиции". Но мы хотим большего, и нам нужно нечто большее, чем союз с ХДС и ХСС", - подчеркнул он. "Дальнейшее продвижение с этим союзом невозможно. Германия нуждается в переменах", - добавил Габриэль.

Уже скоро станет понятно, оправдает ли себя "эффект Шульца" и наберет ли СДПГ дополнительные очки с его выдвижением кандидатом в канцлеры. 14 мая пройдут выборы в ландтаг Северного Рейна - Вестфалии - самой населенной из федеральных земель ФРГ. Они и станут генеральной репетицией перед выборами в Бундестаг.

От торговца книгами до кандидата в канцлеры

Мартин Шульц родился 20 декабря 1955 года в Хельрате (сегодня город Эшвайлер, земля Северный Рейн - Вестфалия) в семье полицейского и местного политика. После окончания гимназии и обучения книгоиздательскому делу в период с 1977 по 1982 гг. он работал в ряде издательств и в книжных магазинах. В 1982 году открыл собственный книжный магазин в городе Вюрзелен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

В 1974 году Шульц вступил в молодежную организацию СДПГ - Союз молодых социалистов ("Юзос", Jusos), а в 1987 году в возрасте 31 года стал самым молодым в Северном Рейне - Вестфалии бургомистром (мэром) Вюрзелена. С 1994 года является членом Европарламента, где руководил фракцией социалистов и демократов (2004-2014 гг.). Занимал пост председателя Европарламента (2012-2017 гг.).

В 2015 году ему была вручена Международная премия имени Карла Великого в качестве признания "значительных заслуг в деле усиления парламентской системы" и демократии в ЕС.

Шульц владеет английским, французским, итальянским, испанским и голландским языками.