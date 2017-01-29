Белый дом: США могут продолжить ужесточение иммиграционной политики

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти США могут расширить список стран, в отношении которых Вашингтон ужесточает иммиграционную политику. Об этом заявил в эфире телеканала NBC начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс.

Ранее президент Дональд Трамп подписал указ, который ужесточает порядок приема беженцев и устанавливает запрет продолжительностью 90 дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Журналист спросил Прибэса, почему в данный перечень не были включены Афганистан, Египет, Саудовская Аравия и Пакистан, откуда в США не раз прибывали террористы. В ответ тот разъяснил, что Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан ранее были классифицированы администрацией Барака Обама и законодателями из обеих палат Конгресса США как вызывающие особые опасения с точки зрения пребывания в них террористов.

"Возможно, в будущем исполнительный указ затронет и другие государства", - сказал начальник аппарата сотрудников Белого дома. Он подчеркнул, что Трамп торопился с ужесточением иммиграционной политики, так как хотел "быстрее защитить Америку".

Прибэс заверил, что при выборе стран, в отношении которых были введены указанные меры, администрация Трампа не руководствовалась личными интересами. Он отрицательно ответил на вопрос о том, послужило ли наличие у Трампа деловых интересов в Саудовской Аравии основанием, чтобы не включать ее в приведенный список.

Прибэс также выразил уверенность в том, что ужесточение иммиграционной политики проходило упорядоченно. "Хаоса не было", - сказал он. Начальник аппарата сотрудников Белого дома отметил, что около двух десятков человек, которые ранее были задержаны в американских аэропортах в связи с введенными Трампом мерами, пока еще не вышли на свободу. Он заверил, что это произойдет в ближайшее время.