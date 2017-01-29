Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: США могут продолжить ужесточение иммиграционной политики

Международная панорама
29 января, 19:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
При выборе стран, в отношении которых были введены указанные меры, администрация Трампа не руководствовалась личными интересами, отметил начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти США могут расширить список стран, в отношении которых Вашингтон ужесточает иммиграционную политику. Об этом заявил в эфире телеканала NBC начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс.

Смотрите также
Технологические компании США раскритиковали указ Трампа о миграционной политике

Ранее президент Дональд Трамп подписал указ, который ужесточает порядок приема беженцев и устанавливает запрет продолжительностью 90 дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Журналист спросил Прибэса, почему в данный перечень не были включены Афганистан, Египет, Саудовская Аравия и Пакистан, откуда в США не раз прибывали террористы. В ответ тот разъяснил, что Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан ранее были классифицированы администрацией Барака Обама и законодателями из обеих палат Конгресса США как вызывающие особые опасения с точки зрения пребывания в них террористов.

"Возможно, в будущем исполнительный указ затронет и другие государства", - сказал начальник аппарата сотрудников Белого дома. Он подчеркнул, что Трамп торопился с ужесточением иммиграционной политики, так как хотел "быстрее защитить Америку".

Смотрите также

Кандидат в президенты Франции Макрон выступил против ужесточения миграционной политики США
Эйро раскритиковал указ Трампа об ужесточении миграционной политики в США
Индонезия сожалеет об ужесточении миграционной политики в США

Прибэс заверил, что при выборе стран, в отношении которых были введены указанные меры, администрация Трампа не руководствовалась личными интересами. Он отрицательно ответил на вопрос о том, послужило ли наличие у Трампа деловых интересов в Саудовской Аравии основанием, чтобы не включать ее в приведенный список.

Прибэс также выразил уверенность в том, что ужесточение иммиграционной политики проходило упорядоченно. "Хаоса не было", - сказал он. Начальник аппарата сотрудников Белого дома отметил, что около двух десятков человек, которые ранее были задержаны в американских аэропортах в связи с введенными Трампом мерами, пока еще не вышли на свободу. Он заверил, что это произойдет в ближайшее время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
В других СМИ
Реклама
Фото
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в Москве
2
ОАЭ будут выдавать визы россиянам по прибытии в страну
3
Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в Бостоне
4
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
5
Источник: скончалась женщина, упавшая с дочерью под поезд в московском метро
6
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама