Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франсуа Фийон потребовал, чтобы его супругу оставили вне политики

Международная панорама
29 января, 20:07 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
"Меня пытаются сломить, осуществляя нападки на Пенелопу, но у меня толстая шкура, и я это выдержу", - заявил кандидат в президенты Франции
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 29 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франсуа Фийон, бывший премьер-министр страны и кандидат от партии "Республиканцы" в президенты Франции потребовал прекратить нападки на его супругу Пенелопу Фийон. Об этом он заявил в воскресенье, выступая в Париже на предвыборном митинге перед 15-тысячной аудиторией.

Смотрите также
Эксперт: скандал вокруг Фийона отразится на его предвыборной программе

"Совершенно не случайно за три месяца до президентских выборов кем-то был искусственно создан этот скандал", - отметил политик, имея в виду обвинения в его адрес в том, что он фиктивно устроил свою супругу своим парламентским помощником и выплатил ей €500 тыс. государственных средств.

"Я рано начал политическую деятельность, и Пенелопа всегда была рядом со мной, незаметная и верная. Нам нечего скрывать, у нас есть один единственный банковский счет в отделении Credit Agricole в городе Сабле, департамент Сарт (политическая вотчина Фийона - прим. ТАСС), - сказал политик. "Теперь же именно моя супруга оказалась под прицелом нападок в гораздо большей мере, чем я. Пускай же те, кто так поступают, атакуют меня открыто, в анфас, и оставят мою супругу в покое, вне подобных политических дебатов", - сказал Фийон.

Смотрите также

Ален Жюппе не будет выдвигать свою кандидатуру, если Фийон выйдет из предвыборной гонки
TF1: Фийон пообещал подать в суд на обличающие его газеты
Фийон отверг обвинения по поводу незаконных выплат своей жене

"Меня пытаются сломить, осуществляя нападки на Пенелопу, но у меня толстая шкура, и я это выдержу, я ничего не боюсь. Я люблю свою супругу и не позволю организовать нашу травлю", - заявил Франсуа Фийон. "Нас пытались торпедировать и сломить - но посмотрите, мы собрались вместе и нас 15 тысяч", - сказал Фийон, обращаясь к публике, которая приветствовала его долгими овациями и криками "Фийона - в президенты".

Кандидат в президенты Франсуа Фийон находится в центре крупного скандала, возникшего после публикации в газете Le Canard enchaîné, где говорилось о том, что он, будучи депутатом Национального собрания, незаконно выплатил своей супруге Пенелопе Фийон, оформленной в качестве его помощника и пресс-секретаря, €500 тыс. Газета утверждает, что при этом никакой работы Пенелопа не выполнила, то есть Фийон нарушил закон, создав фиктивное рабочее место. Французский интернет-сайт Mediapart, специализирующийся на публикации различного рода разоблачительных материалов, также сообщил сегодня, что Фийон может стать фигурантом нового судебного процесса в связи с делом о нецелевом использовании финансовых средств Сената.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фийон, Франсуа
Страны
Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в Москве
2
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России
3
Чемпионат мира по санному спорту принес России нового рекордсмена
4
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
5
Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в Бостоне
6
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
7
ОАЭ будут выдавать визы россиянам по прибытии в страну
Темы дня
Реклама