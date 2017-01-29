Франсуа Фийон потребовал, чтобы его супругу оставили вне политики

ПАРИЖ, 29 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франсуа Фийон, бывший премьер-министр страны и кандидат от партии "Республиканцы" в президенты Франции потребовал прекратить нападки на его супругу Пенелопу Фийон. Об этом он заявил в воскресенье, выступая в Париже на предвыборном митинге перед 15-тысячной аудиторией.

"Совершенно не случайно за три месяца до президентских выборов кем-то был искусственно создан этот скандал", - отметил политик, имея в виду обвинения в его адрес в том, что он фиктивно устроил свою супругу своим парламентским помощником и выплатил ей €500 тыс. государственных средств.

"Я рано начал политическую деятельность, и Пенелопа всегда была рядом со мной, незаметная и верная. Нам нечего скрывать, у нас есть один единственный банковский счет в отделении Credit Agricole в городе Сабле, департамент Сарт (политическая вотчина Фийона - прим. ТАСС), - сказал политик. "Теперь же именно моя супруга оказалась под прицелом нападок в гораздо большей мере, чем я. Пускай же те, кто так поступают, атакуют меня открыто, в анфас, и оставят мою супругу в покое, вне подобных политических дебатов", - сказал Фийон.

"Меня пытаются сломить, осуществляя нападки на Пенелопу, но у меня толстая шкура, и я это выдержу, я ничего не боюсь. Я люблю свою супругу и не позволю организовать нашу травлю", - заявил Франсуа Фийон. "Нас пытались торпедировать и сломить - но посмотрите, мы собрались вместе и нас 15 тысяч", - сказал Фийон, обращаясь к публике, которая приветствовала его долгими овациями и криками "Фийона - в президенты".

Кандидат в президенты Франсуа Фийон находится в центре крупного скандала, возникшего после публикации в газете Le Canard enchaîné, где говорилось о том, что он, будучи депутатом Национального собрания, незаконно выплатил своей супруге Пенелопе Фийон, оформленной в качестве его помощника и пресс-секретаря, €500 тыс. Газета утверждает, что при этом никакой работы Пенелопа не выполнила, то есть Фийон нарушил закон, создав фиктивное рабочее место. Французский интернет-сайт Mediapart, специализирующийся на публикации различного рода разоблачительных материалов, также сообщил сегодня, что Фийон может стать фигурантом нового судебного процесса в связи с делом о нецелевом использовании финансовых средств Сената.