Додон: в Молдавии готовили "цветную революцию"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что штаб Хиллари Клинтон готовил "цветную революцию" в Кишиневе по украинскому сценарию. Такое мнение он высказал в интервью программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

"Я сразу после выборов вышел и заявил четко: "Ребята, не играйте с огнем. Если нужно будет, мы защитим эту победу любой ценой". Я думаю, что это первый аргумент. И второй, немаловажный, - это геополитический момент. В Штатах на президентских выборах проиграли те, кто обычно поддерживал вот такие "цветные революции" в разных странах. И мои оппоненты не скрывали, что действовали в связке и их поддерживала именно команда Клинтон", - подчеркнул президент Молдавии.

По словам Додона, приготовления к "цветной революции" начинались по тому же принципу, что и на Украине. "Они даже начали какие-то специфические вещи готовить, желтые ленточки появились. Знаете, то, что на Украине было. И мы смотрели сценарий, примерно к этому шло", - добавил он.

В ноябре 2016 года в Молдавии прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от социалистов Игорь Додон.