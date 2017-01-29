Фийон: Франция не будет вассалом ни одной страны

ПАРИЖ, 29 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франсуа Фийон, бывший премьер-министр страны и кандидат в президенты от партии "Республиканцы", выступил за проведения Францией самостоятельного курса.

Франция "должна быть независимой и суверенной", заявил он перед 15-тысячной аудиторией на предвыборном митинге в Париже.

"Сейчас возникла Америка господина (президента США Дональда) Трампа, который, похоже, намерен заставить подчиниться любого, кто не захочет следовать его интересам. Американцы - наши друзья, наши союзники, но Франция никогда не была и не станет вассалом ни одной страны", - подчеркнул Фийон.

"Европе пора пробудиться и стать мощной силой, независимой и суверенной. Если бы был необходим лозунг, я выбрал бы только один: "Свободная Франция", - заявил политик, напомнив тем самым о лозунге времен Движения за освобождение в годы второй мировой войны.

"Вы будете в первых рядах моей борьбы за национальное восстановление", - пообещал Фийон своим сторонникам.