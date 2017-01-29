ФРГ и Нидерланды попросили власти США разъяснить ситуацию вокруг ограничений на въезд

БЕРЛИН, 29 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Германия и Нидерланды попросили власти США разъяснить ситуацию вокруг принятых Вашингтоном указов, касающихся приема беженцев и ужесточения миграционной политики. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД ФРГ Зигмара Габриэля и Нидерландов Берта Кундерса, которое опубликовала в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Наши посольства в Вашингтоне в настоящее время прилагают все силы, чтобы понять, какие последствия это будет иметь для наших граждан с двойным гражданством и попросили американских партнеров срочно прояснить ситуацию. Мы полны решимости защищать права наших граждан и в скором времени обсудим внутри ЕС необходимые шаги", - отметили министры.

"Наши страны активно действуют в борьбе против терроризма. Мы готовы делать все, что в наших силах, для того, чтобы противодействовать террористической угрозе", - отмечается в заявлении. Главы МИД полагают, что победить в этой борьбе удастся только в том случае, если международное сообщество будет придерживаться определенных ценностей.

"Нашей политике в Европе несвойственно обвинять людей на основе их происхождения или религиозной принадлежности, - указали Габриэль и Кундерс. - Мы не считаем, что ограничение на въезд миллионов людей из-за их национальности, происхождения и религиозной принадлежности является правильным средством в борьбе против терроризма". Одновременно министры подчеркнули, что нельзя ставить под сомнение положения Женевской конвенции о статусе беженцев, в которой говорится о необходимости защиты людей, бегущих от войн и насилия.

Дональд Трамп ранее подписал несколько указов, ужесточающих иммиграционную политику. В частности, один из подписанных документов ограничивает срок пребывания в США для граждан стран с преимущественно мусульманским населением. По данным американских СМИ, речь идет о Ираке, Иране, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане. 27 января президент США распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.