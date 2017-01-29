Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: Трамп может обязать прибывающих в США иностранцев сообщать об активности в интернете

Международная панорама
29 января, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Как сообщают источники телеканала, при отказе гражданина другого государства могут не пустить в Штаты
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность обязать иностранцев, прибывающих в США, предоставлять информацию о посещаемых ими веб-страницах, социальных сетях, а также сохраненных в телефоне контактных номерах. Об этом сообщил телеканал CNN.

Смотрите также

Кандидат в президенты Франции Макрон выступил против ужесточения миграционной политики США
Эйро раскритиковал указ Трампа об ужесточении миграционной политики в США
Индонезия сожалеет об ужесточении миграционной политики в США

По данным его источников, при отказе предоставить вышеперечисленную информацию гражданину другого государства может быть отказано во въезде на территорию США. Политический советник Трампа Стивен Миллер уже сообщил сотрудникам Госдепартамента, Службы таможенного и пограничного контроля и Министерства национальной безопасности об этой идее, и она находится в стадии обсуждения.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался от комментариев, указал телеканал.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
В других СМИ
Реклама
Фото
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в Москве
2
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России
3
Чемпионат мира по санному спорту принес России нового рекордсмена
4
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
5
Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в Бостоне
6
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
7
ОАЭ будут выдавать визы россиянам по прибытии в страну
Темы дня
Реклама