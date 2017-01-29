CNN: Трамп может обязать прибывающих в США иностранцев сообщать об активности в интернете

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность обязать иностранцев, прибывающих в США, предоставлять информацию о посещаемых ими веб-страницах, социальных сетях, а также сохраненных в телефоне контактных номерах. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным его источников, при отказе предоставить вышеперечисленную информацию гражданину другого государства может быть отказано во въезде на территорию США. Политический советник Трампа Стивен Миллер уже сообщил сотрудникам Госдепартамента, Службы таможенного и пограничного контроля и Министерства национальной безопасности об этой идее, и она находится в стадии обсуждения.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался от комментариев, указал телеканал.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.