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DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи

Международная панорама
29 января, 21:21 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Корабль возглавит тактическую группу НАТО, чтобы помочь британских военнослужащим, принимающим участие в секретных учениях на Украине
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ЛОНДОН, 29 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания направит эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond в акваторию Черного моря, впервые со времен холодной войны для выполнения оперативной задачи в этом регионе. Об этом в воскресенье сообщила газета Mail on Sunday.

По данным издания, вооруженный зенитно-ракетными комплексом Sea Viper корабль "возглавит тактическую группу НАТО, чтобы помочь защитить 650 британских военнослужащих, принимающих участие в секретных учениях на Украине". "Британские специалисты обучают пехотным навыкам тысячи украинских военнослужащих", - напоминает газета.

"Великобритания усиливает свою позицию на мировой арене и твердо поддерживает наших украинских друзей. Соединенное Королевство отправляет ясное послание, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - сказал в интервью изданию британский министр обороны Майкл Фэллон.

Как ранее информировало министерство обороны Украины, Diamond зайдет в порт Одессы. Осенью прошлого года украинский парламент ратифицировал меморандум между правительствами Украины и Великобритании о сотрудничестве в сфере обороны. Документ предполагает возможность проведения совместных военных учений, консультации и обмен опытом в военной сфере, подготовку военнослужащих, а также обмен визитами военных кораблей двух стран.

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