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ABC: список из семи стран иммиграционного указа Трампа составила администрация Обамы

Международная панорама
29 января, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также указал, что в список стран, гражданам которых временно запрещен въезд в США, не вошли 46 государств с преимущественно мусульманским населением
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что список из семи стран, гражданам которых временно запрещен въезд в США, изначально разработала администрация предыдущего президента Барака Обамы. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью телеканалу ABC.

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"Администрация Обамы указала эти страны в первую очередь и посчитала, что для граждан этих стран должны быть введены дополнительные ограничения на въезд (в США - прим. ТАСС)", - сказал Спайсер. "Есть 46 других стран с преимущественно мусульманским населением, которые не вошли в эти семь стран", - добавил он.

За последние дни действующий президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.

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