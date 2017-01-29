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Бенуа Амон одержал победу на праймериз французской Социалистической партии

Международная панорама
29 января, 22:45 дата обновления: 29 января, 22:51 UTC+3
По предварительным данным, экс-министр образования Франции получил 58,65% голосов, а его соперник, бывший премьер страны Манюэль Вальс - 41,35%
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Бенуа Амон

Бенуа Амон

© EPA/JEREMY LEMPIN

ПАРИЖ, 29 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший министр образования Бенуа Амон стал в воскресенье победителем праймериз Социалистической партии и будет выдвинут ее официальным кандидатом на выборах президента Франции. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, объявленные сегодня в штабе комиссии по проведению праймериз.

Амон получил 58,65% голосов, тогда как его соперник, бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс уступил ему с результатом в 41,35 %. В первом туре Бенуа Амон опережал Вальса всего на 5%.

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