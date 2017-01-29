Бенуа Амон одержал победу на праймериз французской Социалистической партии

ПАРИЖ, 29 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший министр образования Бенуа Амон стал в воскресенье победителем праймериз Социалистической партии и будет выдвинут ее официальным кандидатом на выборах президента Франции. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, объявленные сегодня в штабе комиссии по проведению праймериз.

Амон получил 58,65% голосов, тогда как его соперник, бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс уступил ему с результатом в 41,35 %. В первом туре Бенуа Амон опережал Вальса всего на 5%.