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Генпрокуроры 15 американских штатов осудили ужесточение Трампом иммиграционной политики

Международная панорама
30 января, 0:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
В совместном заявлении подчеркивается, что свобода вероисповедания всегда была и будет основным принципом для США
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НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Генеральные прокуроры 15 американских штатов и столичного округа Колумбия осуждают ужесточение иммиграционной политики президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в воскресенье.

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© AP Photo/Alex Brandon

Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома

В документе, опубликованном на их официальных сайтах, генпрокуроры называют соответствующий указ Трампа "противоречащим конституции, чуждым всему американскому и незаконным", они обещают, что "будут работать вместе, чтобы гарантировать соблюдение федеральными властями конституции". "Свобода вероисповедания всегда была и будет основным принципом для нашей страны и никакой президент не сможет изменить это", - подчеркивается в заявлении.

Генпрокуроры выступили в поддержку решений суда, согласно которым ряду лиц, прибывших в США из мусульманских стран, вопреки указу Трампа, было разрешено на время остаться на американской территории. В заявлении выражается уверенность в том, что "исполнительный указ в конечном счете будет отменен судами".

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Документ опубликован от имени генеральных прокуроров штатов Айова, Вашингтон, Вирджиния, Вермонт, Гавайи, Иллинойс, Калифорния, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Мэриленд, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Орегон, Пенсильвания, а также федерального округа Колумбия. По данным СМИ, все указанные генпрокуроры являются сторонниками Демократической партии. В большинстве американских штатов данная должность является избирательной. В обязанности генерального прокурора помимо функций, связанных с поддержанием правопорядка, входит предоставление рекомендаций по юридическим вопросам властям штатов.

В минувшую пятницу Трамп подписал два указа, один из них касается приема беженцев и ужесточения миграционной политики. В нем, в частности, глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016) американская сторона примет не более 50 тыс. временно перемещенных лиц.

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