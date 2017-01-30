Трамп: ограничение иммиграции в США не направлено против мусульман

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новые меры по ужесточению иммиграционного контроля в США не являются запретом на допуск в страну мусульман из-за рубежа. С таким заверением выступил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Как говорится в распространенном от его имени пресс-службой Белого дома заявлении, "Америка является гордой нацией иммигрантов и продолжит демонстрировать сострадание к тем, кто бежит от угнетения". "Но мы будем делать это, защищая собственных граждан и границы", - подчеркнул политик.

С его точки зрения, политика нынешнего правительства США "сходна с тем, что президент (Барак) Обама сделал в 2011 году, когда он ввел запрет на выдачу (американских въездных) виз беженцам из Ирака на полгода". Новый запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана затрагивает те семь стран, которые были названы "источником террора" предыдущей американской администрацией, напомнил Трамп. Как он указал, "речь не идет о запрете на (въезд в США) мусульман, как лживо сообщает пресса". "Дело не в религии, а в терроре, в том, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - отметил хозяин Белого дома.

Как напомнил Трамп, "более 40 государств" с преимущественно мусульманским населением не затронуты действием его подписанного в пятницу нового указа, нацеленного на ужесточение иммиграционного контроля. Президент подтвердил, что, хотя его "первым приоритетом" всегда будет защита США, он постарается изыскивать возможности помочь беженцам. По словам Трампа, он испытывает сострадание к тем, кто "вовлечен в ужасающий гуманитарный кризис в Сирии".

Подписанный в пятницу указ ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан упомянутых семи стран. При этом размещение в США беженцев из Сирии было приостановлено на неопределенный срок. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев в Соединенных Штатах на 120 дней. Документ также предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.