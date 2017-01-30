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Канада даст временный вид на жительство пострадавшим от указа Трампа мигрантам

Международная панорама
30 января, 2:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Ахмед Хуссейн пообещал использовать "свой авторитет" для решения данного вопроса
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Канада предоставит временный вид на жительство выходцам из семи мусульманских стран, вынужденным оставаться в стране из-за указа президента Дональда Трампа, ограничивающего въезд в США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Ахмеда Хуссейна.

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"Позвольте мне заверить тех, кто может находиться в затруднительном положении в Канаде, что я использую свой авторитет министра для предоставления временного вида на жительство тем, кто в этом нуждается, как мы это делали в прошлом", - цитирует агентство слова Хуссейна.

Как добавляет Reuters, в настоящее время Канада не планирует выходить из соглашения с США, согласно которому беженцам необходимо подавать заявку на предоставление убежища в той стране, в которую они изначально прибыли. Таким образом, мигранты не могут приехать в США, а затем претендовать на убежище в Канаде, и наоборот.

Ранее, 29 января, стало известно, что канадцы со вторым гражданством стран, оказавшихся в запретительном списке американского президента Дональда Трампа, смогут беспрепятственно приезжать в США.

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, для лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением вводится ограничение сроком на 90 дней на въезд в США. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, президент США 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.

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