Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Члены Сената Конгресса США республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, придерживающиеся резко антироссийских взглядов, предпринимают последовательные попытки развязать Третью мировую войну. С такими высказываниями в адрес однопартийцев выступил американский президент Дональд Трамп.

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 January 2017

Президент США отверг предупреждение Маккейна и Грэма относительно того, что его новый указ об ужесточении иммиграционного контроля больше способствует обострению террористической угрозы, чем укреплению безопасности США. "Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма неверно", - написал Трамп в своем микроблоге в сети Twitter.

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 January 2017

При этом он призвал Маккейна и Грэма "сконцентрировать энергию на (борьбе) с ИГ (запрещена в РФ - прим. ТАСС), нелегальной иммиграцией и пограничном контроле вместо того, чтобы постоянно стараться начать Третью мировую войну".

Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.

Маккейн был кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2008 году, однако проиграл демократу Бараку Обаме. Грэм пытался баллотироваться на высший государственный пост на выборах в 2016 году, но выбыл на самых ранних этапах внутрипартийной борьбы.