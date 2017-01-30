Шульц призвал Трампа уважать элементарные ценности Запада

МИД Австралии поддержал миграционную политику ТрампаМеждународная панорама 30 января, 3:29
Сборная Столичного дивизиона с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛСпорт 30 января, 3:00
Туры по Транссибирской магистрали вызвали интерес на выставке в Нью-ЙоркеОбщество 30 января, 2:52
Шульц призвал Трампа уважать элементарные ценности ЗападаМеждународная панорама 30 января, 2:45
Масштабная проверка подразделений антитеррора ВВО прошла в пяти регионахАрмия и ОПК 30 января, 2:36
ESPN: "Саутгемптон" хочет арендовать футболиста "Спартака" ТаскиСпорт 30 января, 2:23
"Известия": в МИД РФ настроены на обсуждение восстановления дипотношений с ГрузиейПолитика 30 января, 2:04
Российские саблистки заняли третье место на этапе Кубка мира в Нью-ЙоркеСпорт 30 января, 2:03
Два очка Овечкина помогли команде Столичного дивизиона выйти в финал Матча звезд НХЛСпорт 30 января, 1:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 30 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Экс-глава Европарламента, кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц обвинил президента США Дональда Трампа в неуважении основных ценностей Запада. Об этом он заявил в воскресенье вечером в эфире телеканала ARD.
По словам Шульца, Трамп двигается "со стенобитным шаром по нашим основополагающим ценностям". "Ситуация, когда суд в Нью-Йорке вынужден останавливать президента Соединенных Штатов уже на первой неделе его пребывания на посту, показывает, что там происходит", - подчеркнул немецкий политик.
Шульц отметил, что при возможности сказал бы Трампу: "Мы уважаем, что ты президент, избранный на свободных выборах. Но мы также ожидаем, что ты будешь уважать элементарные ценности западного сообщества".
За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.
В субботу суд Восточного округа штата Нью-Йорк постановил, что лицам, прибывшим в США из ряда мусульманских стран и имеющим действительные визы, можно на время остаться на американской территории вопреки указу Трампа.