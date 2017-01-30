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Шульц призвал Трампа уважать элементарные ценности Запада

Международная панорама
30 января, 2:45 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Президент США в последние подписал несколько указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики
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Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц

Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц

© EPA/FELIPE TRUEBA

БЕРЛИН, 30 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Экс-глава Европарламента, кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц обвинил президента США Дональда Трампа в неуважении основных ценностей Запада. Об этом он заявил в воскресенье вечером в эфире телеканала ARD.

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По словам Шульца, Трамп двигается "со стенобитным шаром по нашим основополагающим ценностям". "Ситуация, когда суд в Нью-Йорке вынужден останавливать президента Соединенных Штатов уже на первой неделе его пребывания на посту, показывает, что там происходит", - подчеркнул немецкий политик.

Шульц отметил, что при возможности сказал бы Трампу: "Мы уважаем, что ты президент, избранный на свободных выборах. Но мы также ожидаем, что ты будешь уважать элементарные ценности западного сообщества".

За последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.

В субботу суд Восточного округа штата Нью-Йорк постановил, что лицам, прибывшим в США из ряда мусульманских стран и имеющим действительные визы, можно на время остаться на американской территории вопреки указу Трампа.

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Миграционная политика Трампа
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Шульц, Мартин Трамп, Дональд
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