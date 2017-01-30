Миннацбезопасности США пообещало выполнять иммиграционный указ Трампа

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство национальной безопасности (МНБ) США намерено выполнять все положения нового указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционного контроля. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой МНБ письменном заявлении.

Как отмечается в этом документе, "министерство национальной безопасности продолжит исполнять все указы президента Трампа таким образом, который обеспечивает безопасность американского народа". Подписанный ранее американским лидером указ, вызвавший многочисленные протесты как за пределами США, так и внутри страны, "остается в силе", подчеркивает МНБ. По его свидетельству, "запрещенные поездки остаются запрещенными, и правительство США сохраняет свое право аннулировать (американские въездные) визы (иностранцев) в любое время, если это требуется для обеспечения национальной или общественной безопасности".

Тем не менее, МНБ, как оно заверило, также "будет выполнять судебные предписания" по данному делу. Решения Трампа были уже обжалованы в судах США. Суды по меньшей мере пяти американских штатов вынесли решения, приостанавливающие действие тех или иных пунктов указа президента.

Согласно изложенной МНБ информации, 28 января в США прибыли воздушным транспортом более 325 тыс. граждан других государств. "Менее чем 1%" из них пришлось проходить дополнительные проверки, заявило МНБ. Министр национальной безопасности Джон Келли подтвердил, что действие указа не будет распространяться, вопреки ранее оглашенным американскими властями решениям, на тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в США.

Подписанный ранее указ Трампа ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии было приостановлено на неопределенный срок. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев в Соединенных Штатах на 120 дней. Наконец, документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.