Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В комитете Сената по иностранным делам раскритиковали указ Трампа по иммиграции

Международная панорама
30 января, 3:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Сенатор-республиканец призвал администрацию США изменить миграционный указ президента
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Председатель комитета Сената Конгресса США по иностранным делам республиканец Боб Коркер заявил о "плохой реализации" указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также новости по теме:
Миграционная политика Трампа
© AP Photo/Craig Ruttle
МИД Австралии поддержал миграционную политику Трампа
Шульц призвал Трампа уважать элементарные ценности Запада
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну

"Мы все разделяем желание защитить американский народ, но это правительственное распоряжение было плохо реализовано, особенно в отношении обладателей вида на жительство", - цитирует агентство председателя комитета. "Администрации необходимо немедленно внести соответствующие изменения, я надеюсь, что после тщательного обзора и реализации мер по укреплению безопасности многие из этих программ будут улучшены", - добавил он.

Подписанный ранее указ ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан семи стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев на 120 дней. Документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
2
DM: Великобритания направит корабль в Черное море для выполнения оперативной задачи
3
Митрополит Иларион считает "беспрецедентной для истории США" речь Трампа на инаугурации
4
Более 860 тысяч человек поддержали петицию о недопущении госвизита Трампа в Великобританию
5
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России
6
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
7
Трамп: ограничение иммиграции в США не направлено против мусульман
Темы дня
Реклама