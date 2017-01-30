В комитете Сената по иностранным делам раскритиковали указ Трампа по иммиграции

СМИ: сближению РФ и США мешают однопартийцы ТрампаМеждународная панорама 30 января, 5:01
Ирак не намерен вводить контрмеры в связи с иммиграционной политикой СШАМеждународная панорама 30 января, 4:20
Многотысячные митинги против ужесточения иммиграционной политики проходят в СШАМеждународная панорама 30 января, 4:14
Карякин заявил, что все еще испытывает усталость после матча за шахматную коронуСпорт 30 января, 4:12
"Марсель" объявил о подписании контракта с футболистом ПайетомСпорт 30 января, 4:03
МИД Австралии поддержал миграционную политику ТрампаМеждународная панорама 30 января, 3:29
Сборная Столичного дивизиона с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛСпорт 30 января, 3:00
В ходе спецоперации в Чечне ликвидированы трое боевиков, двое полицейских погиблиПроисшествия 30 января, 2:55
"Известия": "Роскосмос" осенью может провести конкурс по строительству ВосточногоКосмос 30 января, 2:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Председатель комитета Сената Конгресса США по иностранным делам республиканец Боб Коркер заявил о "плохой реализации" указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Мы все разделяем желание защитить американский народ, но это правительственное распоряжение было плохо реализовано, особенно в отношении обладателей вида на жительство", - цитирует агентство председателя комитета. "Администрации необходимо немедленно внести соответствующие изменения, я надеюсь, что после тщательного обзора и реализации мер по укреплению безопасности многие из этих программ будут улучшены", - добавил он.
Подписанный ранее указ ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан семи стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев на 120 дней. Документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.