В комитете Сената по иностранным делам раскритиковали указ Трампа по иммиграции

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Председатель комитета Сената Конгресса США по иностранным делам республиканец Боб Коркер заявил о "плохой реализации" указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы все разделяем желание защитить американский народ, но это правительственное распоряжение было плохо реализовано, особенно в отношении обладателей вида на жительство", - цитирует агентство председателя комитета. "Администрации необходимо немедленно внести соответствующие изменения, я надеюсь, что после тщательного обзора и реализации мер по укреплению безопасности многие из этих программ будут улучшены", - добавил он.

Подписанный ранее указ ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан семи стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев на 120 дней. Документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.